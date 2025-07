Els humoristes de Polònia (TV3) fan una repassada a Leo Harlem i Pablo Motos

per Xavi Martín

L'estiu és una època de retrobaments televisius, d'especials i de reposicions que posen a prova la veritable fidelitat de l'audiència. Quan la graella s'omple de contingut repetit, els espectadors tenen l'última paraula, i el seu veredicte sol ser clar i contundent. La nit d'aquest dijous en va ser un clar exemple, amb una batalla d'humor entre dues de les cadenes més potents que es va saldar amb un guanyador incontestable i un missatge molt clar sobre les preferències del públic català.

En una cantonada, dos cunyats de l'humor, Pablo Motos i el seu convidat Leo Harlem. A l'altra, els genials imitadors del programa de sàtira política per excel·lència de Catalunya. El resultat va ser una victòria per KO per a l'humor de casa.

'Polònia' també guanya a l'estiu i amb 'refregits'

Tot i que l'equip de "Polònia" està de merescudes vacances, el seu esperit segueix més viu que mai a TV3. La cadena va emetre un especial del programa centrat en el món de l'esport, un recull dels seus millors gags, i la resposta del públic va ser espectacular. L'espai satíric va ser el líder indiscutible de la seva franja, congregant 275.000 espectadors i assolint un formidable 18% de quota de pantalla.

| TV3

La xifra és encara més meritòria si es compara amb la del seu principal competidor. A la mateixa hora, Antena 3 oferia una reposició de "El Hormiguero" amb el popular còmic Leo Harlem com a convidat. Malgrat l'estirada del format de Pablo Motos, l'opció d'Antena 3 es va quedar molt enrere, amb 132.000 seguidors i un discret 8,9% de share. L'audiència catalana ho va tenir clar: l'humor i l'acidesa de "Polònia", fins i tot enllaunats, tenen més del doble d'estirada que una de les grans apostes de la televisió privada.

Duet de còmics al 'late night'

La nit va continuar amb un altre interessant duel d'humoristes. Ja més tard, el programa de divulgació "Natura Sàvia" de TV3, que explora la biodiversitat catalana amb un to original i amè, es va enfrontar al nou espai d'Andreu Buenafuente a La 1, "Futuro Imperfecto". El resultat va ser un empat tècnic molt curiós: "Natura Sàvia" es va imposar en nombre d'espectadors amb 163.000, però el show de Buenafuente va aconseguir un share lleugerament superior, del 12,9% davant el 12,3% del programa de TV3, quedant-se amb 146.000 fidels.

'Downton Abbey' i el Tour de França, els reis de la tarda

Si la nit va ser per a l'humor, la tarda continua parlant amb accent britànic i francès. "Downton Abbey" s'ha consolidat com la reina absoluta de la sobretaula. L'episodi de dijous va tornar a signar una dada espectacular, amb 231.000 espectadors i una quota del 19,4%. La família Crawley no té rival. Tot seguit, "Els Durrell" va mantenir el seu públic fidel amb 151.000 espectadors (12,4%).

| TV3, XCatalunya

Al mateix temps, el Tour de França viu les seves etapes decisives i l'interès del públic no para de créixer. La retransmissió a La 1 va ser seguida per 192.000 persones, una xifra molt potent per a la primera hora de la tarda. En la batalla diària dels concursos, "Pasapalabra" (192.000 i 17,2%) va tornar a imposar-se amb claredat a "Atrapa'm si pots: Estiu" (153.000 i 14,1%), confirmant el sòlid avantatge del concurs d'Antena 3.

En definitiva, la jornada de dijous deixa una conclusió rotunda: l'idil·li del públic català amb "Polònia" és tan fort que ni les vacances ni la competència de grans noms nacionals poden amb ell. Un repàs en tota regla que, sumat a l'èxit de "Downton Abbey", dibuixa un panorama d'èxit per a TV3 basat en la sàtira local i la ficció internacional de prestigi.