La confessió de Yurena en veure 'Superestar', la sèrie de Netflix, que ningú esperava

La cantant Yurena, abans coneguda com a Tamara, ha sorprès molts amb una confessió que ningú no esperava després de l’estrena de Superestar, la sèrie de Netflix que explica la seva història. Aquest projecte ha tornat l’atenció mediàtica cap a la seva figura, però les seves declaracions han anat molt més enllà del que és habitual. A poc a poc, ha anat revelant detalls que mostren una faceta molt més vulnerable de la cantant.

En una entrevista a Fotogramas, Yurena ha confessat que la seva cançó més famosa, No cambié, és un tema que realment detesta i que li porta records dolorosos. Segons explica, la pressió constant per interpretar-la la va convertir en un veritable trauma personal. De fet, va deixar de cantar-la el 2001, tot i que anys després va decidir tornar-la a gravar amb un estil renovat per poder suportar-la millor.

| Mediaset

Aquest tema ha estat una llosa per a la cantant, que assegura que la va perseguir durant molt de temps. A la sèrie, l’actriu Ingrid García-Johnson, que interpreta Yurena, explica com aquesta cançó “et posa el cap com un bombo”. La revelació sobre el rebuig que sent cap al seu propi èxit aporta una perspectiva diferent de la figura pública que durant anys va ser objecte de burles i crítiques.

Superestar repara una imatge distorsionada de Yurena

El projecte audiovisual produït per Los Javis ha servit perquè Yurena mostri qui és realment, més enllà del personatge caricaturesc que es va projectar als mitjans fa dues dècades. Ella mateixa reconeix que va ser víctima d’una imatge ridícula que no reflecteix la seva intel·ligència ni la seva realitat personal. La sèrie és per a ella una oportunitat per reivindicar la seva dignitat i mostrar les seves fortaleses i debilitats de manera honesta.

| Netflix

Un dels pilars fonamentals de la seva vida ha estat la seva mare, Margarita Seisdedos, que va estar al seu costat en els moments més durs. Yurena ha explicat que va arribar a intentar treure’s la vida en dues ocasions i que la seva mare va ser qui la va trobar i la va recolzar en aquelles crisis. La relació entre totes dues ha estat clau per superar la pressió mediàtica i el patiment que va viure durant el seu auge mediàtic.

De Tamara a Yurena: el canvi de nom i l’impacte de Superestar

El canvi de nom artístic també va marcar un abans i un després a la seva carrera. Després d’una demanda legal per utilitzar “Tamara”, Yurena va haver de retirar tots els seus discos i reinventar-se. Ella descriu aquella etapa com un moment en què es va sentir “trepitjada”, però amb el temps ha aconseguit deixar aquella experiència enrere i mirar cap al futur amb una altra perspectiva.

Superestar ha suposat per a Yurena un gir definitiu, un acte de justícia que li retorna el control sobre la seva història. Gràcies a aquesta sèrie, el públic podrà conèixer una versió més autèntica de l’artista. Una dona que ha patit, ha lluitat i que avui pot compartir la seva veritat sense por ni filtres.