Ni Broncano ni Pablo Motos: El programa líder d'audiència a la nit d'ahir

per Pol Nadal

Des que va començar el curs, cada nit té lloc una batalla d'audiències que feia anys que no vèiem. Durant molt de temps, el líder indiscutible era Pablo Motos, amb el seu 'El Hormiguero', a Antena 3. A partir de setembre, amb l'arribada de David Broncano i 'La Revuelta' a Televisió Espanyola, canvia el paradigma i bona part del públic es passa a la televisió pública.

| YouTube: Antena 3

A TV3, el moment més vist va ser durant la retransmissió meteorològica de 'El Temps', a les 21:55h, amb el 20% d'espectadors, 425.000. El Telenotícies Vespre, amb un 18,5% i 375.000 espectadors va notar el partit de Champions League entre el Manchester City i el Real Madrid (2-3). D'aquesta manera, quan algú es pregunta qui és el guanyador del dia, un sol pensar que la disputa està entre David Broncano i Pablo Motos. Però ahir no va ser així.

Més tard, a les 23:00h va guanyar sense problema 'Sense Ficció', amb el programa 'La Singla'. Va obtenir un boníssim 12,5%/ 234 mil i va liderar el tram horari sense problemes. Per edats, els més fidels els de més de 64 anys, amb un 17%.

Ho explica, com sempre, el comunicador Rocco Steinhauser, que ha publicat les audiències del dia dimarts 11 de febrer. Queda clar que TV3 és líder de les 19:45h a les 22h i de les 23h a les 23.15h.

Com es calculen les audiències a televisió?

L'anàlisi d'audiències a televisió és un procés fonamental per mesurar quantes persones estan veient un programa en un moment determinat i en quina cadena ho estan fent. Aquest sistema permet a les cadenes de televisió, els anunciants i els productors avaluar l'èxit de les seves emissions i prendre decisions estratègiques basades en dades concretes.

La mesura de l'audiència televisiva es realitza a través de panells d'espectadors representatius, un conjunt de llars seleccionades mitjançant criteris estadístics per reflectir el comportament del conjunt de la població. A Espanya, aquesta tasca la porta a terme Kantar Media, l'empresa encarregada de registrar les audiències a tot el territori. Aquests panells estan formats per llars que han acceptat participar en l'estudi i que compten amb un dispositiu anomenat audímetre.

Aquest aparell registra en temps real quin canal està veient cada membre de la família i durant quant de temps. Per a això, cada persona de la llar ha de prémer un botó en el control remot de l'audímetre per indicar que està veient la televisió, podent fins i tot registrar convidats ocasionals per millorar la precisió de les dades.

Les dades recollides pels audímetres no representen tota la població, sinó que s'extrapolen utilitzant models estadístics. Si en una mostra de 5.000 llars un 10% està veient un canal determinat, s'assumeix que aquest percentatge és representatiu del total de la població. Així, si l'audiència total televisiva en un país és de 40 milions de persones, s'estima que quatre milions estan veient aquest programa. Aquest càlcul permet obtenir diferents mètriques clau que determinen l'impacte d'un contingut a la televisió.

| RTVE

El rating és un dels principals indicadors i mesura el percentatge de la població total amb televisió que està veient un programa en un moment determinat. Es calcula dividint el nombre d'espectadors del programa entre el total de persones amb televisió i multiplicant-lo per 100. D'altra banda, la quota de pantalla o share és el percentatge de persones que estan veient un programa en relació amb el total de persones que tenen la televisió encesa en aquell moment.

Un programa amb un share del 20% significa que un de cada cinc espectadors l'està veient. Altres indicadors rellevants són el minut d'or, que assenyala el moment del dia amb més espectadors, i l'audiència acumulada, que recull el nombre total de persones que han vist un programa almenys durant un minut.

Com tot estudi basat en mostres, la mesura d'audiències té un marge d'error que sol situar-se entre l'1% i el 3%. Aquest marge depèn de factors com la mida del panell, els canvis de canal ràpids que poden dificultar la correcta mesura dels visionats i la possibilitat que els participants no informin correctament sobre la seva presència davant del televisor. Si algú oblida activar el botó de l'audímetre mentre veu la televisió, les dades poden veure's afectades i reflectir una audiència menor a la real.