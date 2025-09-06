Helena Garcia Melero ho estava esperant: La gran notícia de Maria Nicolau

Setembre sempre exigeix retorns televisius, però poques parelles televisives desperten tantes ganes com Helena Garcia Melero i Maria Nicolau. La presentadora i la cuinera han teixit un tàndem carismàtic que el públic troba a faltar durant l'aturada estival. El retorn a la rutina obre una finestra ideal perquè la cuina útil recuperi el seu espai mediàtic.
Mentre els platós s'airejaven, Melero deixava empremta d'estiu a la Costa Brava i els rumors tornaven a la sobretaula catalana. El nom de Maria Nicolau va començar a sonar amb força després d'un moviment a les seves xarxes que va activar totes les alertes.
La xef va confirmar el seu pla amb una publicació directa: “Avui torno al #Totesmou3cat!”, va escriure, deixant la resta del missatge per als detalls pràctics. Va anunciar que cuinarà cada dijous al migdia, amb receptes casolanes, assequibles i útils, pensades per a la vida real. La promesa sona coneguda, però arriba amb energia renovada i una missió clara de servei domèstic.
Un retorn que enforteix el magazín matinal de 3Cat
El retorn s'integra a Tot es Mou, el magazín de 3Cat presentat per Helena Garcia Melero, que torna a ritme àgil cada matí. El programa s'emet de dilluns a divendres des de les 10.30, amb actualitat, servei públic i espais que alleugen la jornada informativa.
La ‘reina’ del programa i el seu valor didàctic
Nicolau ja era figura reconeixible del format, on Melero va arribar a batejar-la afectuosament com la reina del programa, per carisma i solvència. Les seves aparicions unien divulgació culinària i entreteniment, amb trucs senzills que l'audiència aplicava sense por al seu rebost quotidià.
No és només espectacle, perquè sempre hi ha tècnica, context culinari i una defensa ferma del producte ben tractat. El públic del programa la té en alta estima, i sempre li escriuen per xarxes socials agraint-li el seu paper i les seves receptes.
Què va dir Nicolau i com va reaccionar la comunitat
Al seu perfil, la cuinera va acompanyar l'anunci amb un gest domèstic, preguntant amb quina cassola havia de començar i prometent utilitat abans que postureig. El to va ser proper i pràctic, subratllant que la cuina televisiva també pot ser econòmica, quotidiana i, sobretot, a l'abast de tothom.
L'eco al programa i entre els seguidors
Les respostes es van omplir d'entusiasme, amb seguidors celebrant el retorn i demanant tècniques per estalviar temps sense renunciar al gust casolà. El mateix equip del programa reivindicava aquests trucs de cuina útils, molt compatibles amb el ritme d'un magazín d'actualitat.
Melero, estiu a Cadaqués i la química que explica l'entusiasme
En paral·lel, Melero ha compartit imatges del seu estiu a Cadaqués, un descans breu abans de reactivar el pols diari des del plató matinal. La presentadora recupera la complicitat amb Nicolau, una dupla que fa que la informació respiri entre cassoles i notícies d'última hora.
El que ve: dijous de cuina útil i servei públic
A partir d'ara, cada dijous al migdia l'audiència trobarà receptes senzilles i tècniques clares, pensades per resoldre dubtes freqüents sense dogmatismes. La franja encaixa amb l'esperit del programa i el seu horari, que combina actualitat i servei per acompanyar matins molt informatius a Catalunya.
Més enllà del plató: llibres i divulgació amb segell Nicolau
Nicolau compagina la televisió amb l'escriptura, amb llibres recents i un activisme culinari que defensa cuinar bé sense caure en elitismes. El seu web recorda els seus títols i la seva mirada divulgativa, una targeta de presentació que explica la seva connexió immediata amb l'audiència familiar.
En resum, hi ha sinergia televisiva, anunci clar i calendari definit, amb Helena preparada i Nicolau tornant a primera línia per cuinar en directe.