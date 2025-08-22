Helena Garcia Melero entusiasma els seus fans amb unes imatges a Cadaqués

A Cadaqués, l'estiu no comença de debò fins que Helena Garcia Melero apareix pel passeig. La periodista torna al seu racó preferit i els comentaris s'eixamplen amb una barreja de nostàlgia, moda i mar. Les noves imatges han corregut de mòbil en mòbil, amb aquells enquadraments que fan olor de sal i calma. No hi ha posats rígids ni artificis, només la complicitat de qui coneix cada pedra del Cap de Creus.
Imatges estiuenques des del seu refugi empordanès
Helena ha compartit escenes relaxades al seu compte oficial, on alterna primers plans lluminosos amb passejades a peu de platja. En paral·lel, s'ha subratllat el seu conjunt estiuenc, amb referències a la seva estilista de capçalera i una paleta que casa amb la Mediterrània. Els seus seguidors celebren aquesta naturalitat que ja és marca de la casa, sense filtres innecessaris i amb un somriure que ho diu tot. En un reel recent, la presentadora juga amb accessoris d'estiu i reivindica aquest estil pràctic que funciona en barraques, cales i terrasses.
L'ullet al Bar Boia i el vincle emocional amb Cadaqués
L'estètica polida suma a un relat visual que la comunitat agraeix amb missatges d'afecte i complicitat. Entre fotos i capvespres, Helena va deixar un missatge que va tocar la fibra en recordar el tancament de l'històric Bar Boia. Amb una dedicatòria afectuosa a la família del local, es va sumar a qui reclama preservar la memòria d'un espai que forma part del paisatge sentimental del poble. La publicació va condensar aquest paper cívic que la presentadora ha exercit discretament des de fa anys.
El tancament del Boia, executat per la normativa de costes que imposa una distància mínima de 150 metres entre locals, va desfermar protestes veïnals. La cronologia de l'adeu, la distància de només disset metres amb un altre bar i la mobilització posterior estan documentades en cròniques locals i internacionals. La conversa segueix viva a la comarca i transcendeix el purament estiuenc. La resposta a les seves imatges ha estat unànime: elogis a la seva proximitat, missatges d'ànim i records compartits.
Plans a la televisió pública catalana
Mentre el magazín que condueix descansa per vacances, la periodista manté el pols amb petites càpsules de vida estiuenca. L'audiència de TV3, acostumada al seu ritme en directe, pren aquestes publicacions com a avançada del retorn. El seu programa matinal ha convertit aquesta naturalitat en un senyal que també funciona fora del plató. Les darreres setmanes, diversos mitjans han destacat els outfits de Helena a la Costa Brava, subratllant una elegància pràctica que no sacrifica comoditat.
Aquest equilibri explica part del fenomen, perquè els seus conjunts semblen pensats per viure i no només fotografiar. Entre blaus marins, espardenyes artesanes i vestits lleugers, la crònica d'estiu s'escriu amb detalls reconeixibles. També pesa la constància amb què torna a Cadaqués, on ha celebrat aniversaris d'amics i ha teixit complicitats a peu de carrer. Aquest fil personal converteix cada publicació en una postal compartida que molts catalans senten com a pròpia.