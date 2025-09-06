Helena Garcia Melero lo estaba esperando: La buena noticia de Maria Nicolau

Septiembre siempre trae regresos televisivos, pero pocas parejas televisivas despiertan tantas ganas como Helena Garcia Melero y Maria Nicolau. La presentadora y la cocinera han tejido un tándem carismático que el público echa de menos durante el parón estival. El retorno a la rutina abre una ventana ideal para que la cocina útil recupere su espacio mediático.

Mientras los platós se aireaban, Melero dejaba huella veraniega en la Costa Brava y los rumores regresaban a la sobremesa catalana. El nombre de Maria Nicolau empezó a sonar con fuerza tras un movimiento en sus redes que activó todas las alertas.

La chef confirmó su plan con una publicación directa: “Avui torno al #Totesmou3cat!”, escribió, dejando el resto del mensaje para los detalles prácticos. Anunció que cocinará cada jueves a mediodía, con recetas caseras, asequibles y útiles, pensadas para la vida real. La promesa suena conocida, pero llega con energía renovada y una misión clara de servicio doméstico.

| 3Cat, Maria Nicolau, duha127 de Getty Images Pro

Una vuelta que fortalece el magazín matinal de 3Cat

El regreso se integra en Tot es Mou, el magazine de 3Cat presentado por Helena Garcia Melero, que vuelve a ritmo ágil cada mañana. El programa emite de lunes a viernes desde las 10.30, con actualidad, servicio público y espacios que alivian la jornada informativa.

La ‘reina’ del programa y su valor didáctico

Nicolau ya era figura reconocible del formato, donde Melero llegó a bautizarla cariñosamente como la reina del programa, por carisma y solvencia. Sus apariciones unían divulgación culinaria y entretenimiento, con trucos sencillos que la audiencia aplicaba sin miedo a su despensa cotidiana.

No es solo show, porque siempre hay técnica, contexto culinario y una defensa férrea del producto bien tratado. El público del programa la tiene en alta estima, y siempre le escriben por redes sociales agradeciéndole su papel y sus recetas.

Qué dijo Nicolau y cómo reaccionó la comunidad

En su perfil, la cocinera acompañó el anuncio con un guiño doméstico, preguntando con qué cassola debía empezar y prometiendo utilidad antes de postureo. El tono fue cercano y práctico, subrayando que la cocina televisiva también puede ser económica, cotidiana y, sobre todo, al alcance de cualquiera.

El eco en el programa y entre los seguidores

Las respuestas se llenaron de entusiasmo, con seguidores celebrando el regreso y pidiendo técnicas para ahorrar tiempo sin renunciar al sabor casero. El propio equipo del programa venía reivindicando esos trucos de cocina útiles, muy compatibles con el ritmo de un magazine de actualidad.

Melero, verano en Cadaqués y la química que explica el entusiasmo

En paralelo, Melero ha compartido imágenes de su verano en Cadaqués, un descanso breve antes de reactivar el pulso diario desde el plató matinal. La presentadora recupera la complicidad con Nicolau, una dupla que logra que la información respire entre cazuelas y noticias de última hora.

| XCatalunya

Lo que viene: jueves de cocina útil y servicio público

A partir de ahora, cada jueves al mediodía la audiencia encontrará recetas sencillas y técnicas claras, pensadas para resolver dudas frecuentes sin dogmatismos. La franja encaja con el espíritu del programa y su horario, que combina actualidad y servicio para acompañar mañanas muy informativas en Catalunya.

Más allá del plató: libros y divulgación con sello Nicolau

Nicolau compagina la televisión con la escritura, con libros recientes y un activismo culinario que defiende cocinar bien sin caer en elitismos. Su web recuerda sus títulos y su mirada divulgativa, una tarjeta de presentación que explica su conexión inmediata con la audiencia familiar.

En resumen, hay sinergia televisiva, anuncio claro y calendario definido, con Helena preparada y Nicolau vuelta a primera línea para cocinar en directo.