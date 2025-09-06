Rocío Flores (28 anys) destapa el que mai havia confessat sobre Rocío Carrasco

Rocío Flores va reaparèixer ahir a la nit a televisió després de molt de temps allunyada. Ho va fer concedint una entrevista a ¡De Viernes!, on va destapar el que mai havia confessat sobre la seva mare, Rocío Carrasco.
Ningú va quedar impassible davant el testimoni de la jove, que va ser duríssima amb la dona que li va donar la vida. Tant és així que va arribar a pronunciar diverses frases que mai havien sortit de la seva boca i que van ser demolidores.
Rocío Flores trenca el seu silenci i parla de la seva mare, Rocío Carrasco
Rocío Flores i Rocío Carrasco fa anys que no tenen cap mena de relació. Concretament, des que la jove va ser condemnada per maltractar-la. Des de llavors, romanen allunyades i sense perspectives de reconciliació a la vista.
La filla d'Antonio David Flores va tornar a un plató de televisió, el de ¡De Viernes!, per parlar com mai de la seva vida privada. Fonamentalment, va parlar de la seva mare, de qui va arribar a afirmar: “Probablement, guardi bons records d’ella, però el meu cervell els té bloquejats. No soc capaç de recordar”.
“No en tinc, és molt trist. Però és la veritat”.
Les seves paraules van reflectir la duresa d’una relació trencada i sense futur: “És dur reconèixer-ho, però no tinc records bonics de la meva mare. He gastat tanta energia intentant durant molt de temps coses que no han passat (...), que avui dia no espero res d’ella”.
El públic i els col·laboradors van quedar impactats davant la cruesa del seu relat. La sinceritat de Rocío Flores es va convertir en un dels moments més intensos del programa. Després de tant de silenci mediàtic, les seves declaracions van confirmar que les ferides familiars segueixen obertes.
Les demolidores i inèdites paraules de Rocío Flores contra Rocío Carrasco
No obstant això, si hi va haver un instant que va marcar l’entrevista, va ser quan Rocío Flores va pronunciar unes frases inèdites i demolidores sobre Rocío Carrasco. La jove, entre sanglots, va assegurar: “Ella és la que ha decidit no ser-hi. M’ha destrossat la vida, però continua sent la meva mare”.
Aquestes paraules, carregades de dolor, mai havien estat expressades abans en públic. Van representar el ressentiment i la decepció que la filla d’Antonio David sent cap a Carrasco. I és que la responsabilitza directament de la manca de relació entre ambdues.
La contundència del seu missatge va impactar en l’audiència, que ràpidament va reaccionar a les xarxes socials. Molts usuaris van comentar que devia ser difícil per a ella verbalitzar el que durant anys havia mantingut en silenci. Altres, en canvi, van posar l’accent en què ella és la gran responsable del conflicte familiar que, lluny de resoldre’s, continua generant polèmica.
L’impacte de les seves declaracions va ser tal que fins i tot al plató es va respirar un ambient de silenci i respecte. Els col·laboradors, acostumats a testimonis intensos, van quedar sense paraules davant la cruesa del que estava explicant l’entrevistada.
La distància entre ambdues sembla definitiva. I és que la manca de records positius, la sensació d’abandonament i l’absència d’expectatives de reconciliació van marcar el relat de la jove. Les seves frases van deixar clar que la ferida emocional és massa profunda per imaginar un acostament a curt termini.
Per la seva banda, Rocío Carrasco no s’ha pronunciat després d’aquestes declaracions, si bé el seu silenci és normal quan parla la seva filla. La tensió entre elles continua sent un dels temes més comentats en el panorama mediàtic, on la família segueix generant titulars gairebé cada dia.
La reaparició de Rocío Flores a televisió ha tornat al centre del debat l’enfrontament amb la seva mare. No és el primer cop que ambdues ocupen portades, però aquesta vegada el relat de la filla ha suposat un abans i un després. En destapar el que mai havia confessat, la jove ha deixat clar que no guarda esperança de reconstruir el que es va trencar fa anys.