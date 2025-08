Última hora: Anabel Pantoja confessa a les xarxes què ha passat amb la seva filla, Alma

Anabel Pantoja no amaga el que passa a la seva vida. Per aquest motiu, ara ha donat una última hora molt personal. Ha revelat als seus fans el que ha passat amb la seva petita, Alma.

La parella de David Rodríguez ha pujat una foto amb la petita. I aquesta li ha servit per revelar que la menor ha viscut un instant molt especial i inoblidable durant les vacances.

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja sorprèn amb l'última hora d'Alma, la filla que té amb David Rodríguez

Anabel Pantoja va ser notícia fa uns dies perquè va patir una caiguda que li va ocasionar una lesió al braç. Però això no li ha impedit afrontar les vacances d'estiu tal com tenia previst. Per això s'ha anat de creuer en família.

La influencer sempre ha mantingut una relació propera amb els seus seguidors, mostrant els moments més íntims de la seva vida. Ara, ha volgut compartir una última hora molt especial relacionada amb la seva nena, Alma. Aprofitant la parada del seu creuer a Eivissa, ha viscut amb la petita un moment que no oblidarà mai: el seu primer bany al mar d'aquest racó balear.

A través del seu perfil d'Instagram, Anabel Pantoja ha publicat una fotografia en què apareix amb la menor a la platja. Una imatge carregada de tendresa que ha servit per anunciar als seus fans aquest esdeveniment tan significatiu. La col·laboradora ha expressat la seva emoció en veure la petita gaudir de l'aigua cristal·lina de les costes eivissenques.

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja ha explicat que, tot i les molèsties ocasionades per la seva lesió al braç, no ha volgut perdre's aquest instant irrepetible. El mar, el sol i la complicitat entre totes dues han protagonitzat una estampa que ha alegrat els seus incondicionals.

Aquest bany a les aigües d'Eivissa ha estat el debut d'Alma al mar balear. I també una mostra de l'estil de vida proper i natural que la xicota de David Rodríguez vol compartir amb la seva petita. Un moment senzill, però ple de significat, que reflecteix la importància que la família dona a les petites grans coses.

Alma viu una altra primera experiència amb Anabel Pantoja a l'illa pitiüsa

Però la jornada d'Anabel Pantoja i Alma a Eivissa no ha acabat amb aquest primer bany. Després de gaudir del mar, han continuat el seu dia en un exclusiu club de platja, on la petita ha viscut una altra experiència única. Sí, descansar per primera vegada en un llit balinès.

La influencer tampoc ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir aquest nou moment amb els seus seguidors. A través dels seus stories d'Instagram, ha publicat un entranyable vídeo en què es pot veure la nena, asseguda d'esquena, en un d'aquests llits. En ell se la sent dir amb tendresa: “Ella ja està al seu beach club d'Eivissa com una autèntica diva Veritat, Alma?”

| Instagram, @anabelpantoja00

Aquest dia a Eivissa ha estat especial no només per les primeres vegades d'Alma, sinó també pel significat emocional que té per a Anabel Pantoja. Després d'unes setmanes complicades a causa de la seva lesió, aquest respir amb la seva família li ha permès recarregar energies. I, per descomptat, viure experiències que quedaran gravades per sempre a la seva memòria.

La cosina d'Isa Pantoja, a més, ha demostrat un cop més la seva capacitat per gaudir de la vida tot i les adversitats. Ella no ha permès que l'accident recent enterboleixi un dels estius més especials de la seva vida. Sí, marcat per l'arribada de la seva filla i els moments compartits amb la seva parella, David Rodríguez.