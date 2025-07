Entrem al dúplex de la infanta Cristina a Ginebra, on va viure amb Urdangarin

per Alba Fabián

Durant anys, la infanta Cristina ha residit a Ginebra a la casa on va formar una llar amb Iñaki Urdangarin i els seus fills. Aquest dúplex, situat en una zona exclusiva de Suïssa, ha estat el refugi de la filla del rei Joan Carles I després d'un dels moments més durs de la seva vida. Avui, coneixem a fons com és aquest habitatge que ha marcat una etapa sencera de la seva biografia.

No es tracta d'un habitatge qualsevol, sinó del lloc on ha criat els seus fills, ha superat l'exposició pública i ha viscut en silenci la seva separació. La casa està situada en una de les zones més exclusives de Ginebra, i va ser escollida amb un objectiu clar: privacitat i seguretat. Allà ha combinat la maternitat, la feina i el desgast emocional provocat pel procés judicial del seu exmarit.

| Europa Press

Aquest dúplex va ser escollit per Cristina el 2013, quan es va instal·lar a Ginebra amb la intenció d'allunyar la seva família del focus mediàtic. Va triar una zona tranquil·la, ben comunicada i propera a escoles internacionals, on pogués oferir estabilitat als seus fills. La premsa local va assegurar que pagava un lloguer d'uns 5.000 euros al mes per aquest espaiós dúplex.

El cèntric dúplex on Cristina i Iñaki Urdangarin van intentar mantenir la normalitat

Durant els primers anys, van viure al bell mig del centre històric, a la Rue des Granges, un carrer emblemàtic de la ciutat. L'habitatge constava de dotze habitacions, grans finestrals i un estil sobri que afavoria la discreció. Tanmateix, després de la condemna d'Urdangarin, Cristina va decidir mudar-se a una zona encara més apartada.

| Europa Press

Així, la infanta es va traslladar a un barri residencial amb seguretat, zones verdes i total privacitat. Els seus afins van confirmar a Vanitatis que estaven “cansats de tenir sempre gent a la porta” i que aquesta necessitat d'intimitat va ser clau per escollir el nou habitatge. L'entorn, encara que una mica més lluny de la seva oficina, li oferia tranquil·litat i anonimat.

La infanta Cristina es trasllada després de la seva separació amb Iñaki Urdangarin

En aquesta casa hi ha viscut amb els seus quatre fills, encara que ja tots han abandonat la llar familiar. Joan i Pablo van ser els primers a marxar, després ho va fer Miguel i, finalment, Irene, que s'ha traslladat a la Zarzuela per viure amb la seva àvia. Tot i quedar-se sola, la infanta Cristina ha decidit no mudar-se

La periodista Silvia Taulés ha descrit l'interior del dúplex al seu llibre Los sobrinos del Rey. L'habitació d'Irene, per exemple, era blanca, lluminosa i decorada amb fusta, amb accés directe al jardí. Aquesta llum natural es repetia a tota la casa, reforçada per una decoració en blanc i estors senzills.

La zona on està situada l'habitatge combina discreció i comoditat. A prop hi ha botigues, restaurants i zones verdes, amb lloguers que oscil·len entre els 3.000 i els 6.000 euros, depenent del tipus de propietat. Hi ha des de pisos amplis fins a viles amb jardí que superen els 10.000 euros mensuals