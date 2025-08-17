Un expert en la Casa Reial destapa el secret que Meghan Markle fa mesos que amaga

La renovació del contracte entre Meghan Markle i el príncep Harry amb Netflix ha estat anunciada com una bona notícia per als ducs de Sussex. Tanmateix, lluny de ser celebrada de manera unànime, aquesta decisió ha despertat sospites. A més, ha donat peu a un intens debat en què experts en Casa Reial adverteixen que el que sembla un triomf amaga una realitat molt menys favorable.
L'entusiasme inicial s'ha vist enterbolit per veus crítiques que parlen d'un contracte reduït, una pèrdua d'influència i una relació amb la plataforma marcada per la desconfiança. Per què el que semblava una victòria s'ha transformat en un motiu de qüestionament?
Un expert en Casa Reial adverteix que el contracte de Meghan Markle amb Netflix és un fracàs
Després de la seva sortida de la Família Reial, Harry i Meghan van sorprendre en signar un contracte milionari amb Netflix valorat en 100 milions de dòlars. Aquest acord prometia documentals, sèries i programes capaços de reforçar la seva nova vida lluny de Buckingham. En aquell moment, la parella va presentar el projecte com una manera de mantenir la independència econòmica i donar veu a causes socials.
El documental Harry & Meghan va ser el treball més destacat, però la resta dels projectes es va quedar per sota del que s'esperava. La premsa britànica no va dubtar a assenyalar que molts dels seus intents havien estat "fracassos" i que l'aura inicial dels Sussex s'estava diluint a Hollywood. Aquesta percepció ha acompanyat la parella fins a la renovació actual, que ja neix sota l'ombra de la controvèrsia.
L'anunci del nou acord amb Netflix semblava reafirmar el vincle entre la plataforma i els Sussex. Tanmateix, experts en Casa Reial com Richard Eden l'han descrit com una "bufetada a la cara". Segons va explicar al programa Palace Confidential, el contracte actual és només un acord de "primera opció", cosa que significa que Netflix tindrà l'última paraula a l'hora d'aprovar o rebutjar projectes.
"És definitivament una bufetada a la cara", va assegurar Eden, destacant que la parella només rebrà finançament si els programes són aprovats. En comparació amb l'acord inicial, que garantia un pagament anual milionari, aquesta nova modalitat és vista com una degradació evident.
La percepció que el nou contracte és una rebaixa afecta directament la imatge pública de Meghan i Harry. Els seus detractors hi veuen la confirmació que ja no són tan rellevants, mentre que els seus seguidors ho interpreten com una prova de perseverança.
Richard Eden va apuntar que "segons tots els indicis, és una degradació considerable. Queda per veure quants diners guanyaran amb això". L'expert va afegir que només dues produccions estan previstes: un especial de vacances de With Love, Meghan i un documental sobre infants a Uganda.
La premsa britànica sosté que els ducs de Sussex han perdut poder de negociació
Els mitjans més crítics, com el Daily Mail i The Sun, interpreten aquest canvi com una clara pèrdua de poder per a la parella. En no comptar amb un ingrés garantit, la imatge de Harry i Meghan es debilita davant d'altres figures de l'entreteniment.
Rebecca English, editora reial del Daily Mail, ho va resumir en termes clars: "Depèn amb qui parlis. Per als seus seguidors és un triomf perquè renoven amb Netflix. Per als seus crítics, en canvi, és una degradació enorme del que tenien abans".
La realitat és que la percepció de fracàs no sorgeix del no-res. Programes com Polo van ser criticats per la seva baixa audiència i el seu escàs impacte cultural. Tot i que el documental sobre la parella va atreure atenció global, no va ser suficient per consolidar la seva marca a Hollywood.
Un altre punt clau en aquest debat és el valor que Netflix realment troba en els Sussex. Alguns analistes suggereixen que la plataforma manté el seu interès principalment per l'expectativa de noves revelacions sobre la Casa Reial britànica. Els continguts i les confessions de la parella han demostrat ser un imant d'audiència, i aquest podria ser el veritable motiu pel qual continuen sent rellevants per a la companyia.
No hi ha dubte que el nou acord amb Netflix revela una cruïlla per a Meghan Markle i el príncep Harry, marcada per crítiques, dubtes i la percepció de pèrdua de poder. Tot i que els seus seguidors defensen que es tracta d'una victòria, la premsa britànica insisteix que aquest contracte és una rebaixa respecte a l'inicial. La veritable incògnita ara és si els Sussex sabran transformar aquesta etapa en una oportunitat o si quedaran atrapats en l'etiqueta de "fracàs" que tant els persegueix.