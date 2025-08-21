Grant Harrold, exmayordomo del príncipe Harry, confirma el rumor sobre Meghan Markle

Grant Harrold ha desvelado la verdad sobre Meghan Markle y sobre la boda que marcó un antes y un después en la familia real británica. El exmayordomo ha recordado aquel 19 de mayo de 2018, un sábado en el que Harry y Meghan se casaron en la capilla de San Jorge, en Windsor. Fue la boda del año.

El castillo se convirtió en un escenario nupcial con la reina Isabel II a la cabeza y con una lista interminable de invitados de la realeza y del mundo del espectáculo. Junto a la monarca estaba su marido, el duque de Edimburgo. Felipe estaba a punto de cumplir 97 años y, según Harrold, se mostró exhausto al final de la ceremonia.

| Europa Press

“Gracias, joder, ya terminó”, dijo el príncipe consorte mirando a su mujer, según recoge el libro de memorias del antiguo empleado, The Royal Butler: My remarkable life of royal service. Que se publicará este próximo mes de septiembre. La anécdota ha sido revelada por Page Six.

Grant Harrold habla sobre la boda de Harry y Meghan Markle

Los números del enlace fueron estratosféricos: Seiscientos invitados llenaron la capilla y unas dos mil personas se congregaron en los alrededores del castillo. Entre los asistentes estuvieron el padre del novio, el entonces príncipe Carlos, así como Guillermo y Kate.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Por parte de Meghan, destacó la presencia de su madre, Doria Ragland. Entre los famosos, la lista fue interminable: los Beckham, Oprah Winfrey, George Clooney, Elton John, Serena Williams o Priyanka Chopra, entre muchos otros.

Años después, en 2020, Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de dar un paso atrás y abandonar su papel como miembros activos de la Familia Real británica. El llamado Megxit generó polémica internacional. El duque de Edimburgo se mostró contrario, aunque reconoció que “cada uno tiene que vivir como mejor le parece”, según publicó The Sun citando al biógrafo Gyles Brandreth.

Grant Harrold habla sobre el inicio de la relación de Harry y Meghan Markle

Grant Harrold ha recordado también sus primeros pasos como mayordomo real, cuando Carlos y Camila todavía vivían separados. De aquel tiempo ha relatado que “Carlos estaba más feliz que nunca” tras su boda de 2005.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Sin embargo, lo que más le ha entristecido ha sido ver cómo la relación entre Harry y Guillermo ha empeorado con los años. Ha asegurado que antes eran inseparables y que incluso compartían bromas y salidas con Kate.

“El príncipe Harry estaba muy unido a su familia”, ha explicado, refiriéndose a que antes de conocer a Meghan Markle tenía buena relación con su padre, Carlos III. Con ello, Harrold ha dejado entrever que la llegada de la duquesa de Sussex ha supuesto un punto de inflexión y que el vínculo fraternal se ha roto desde entonces. De esta manera, el exmayordomo ha admitido el rumor sobre Meghan Markle.