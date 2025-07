Buckingham Palace, en peu de guerra: arriba l'hora del príncep Archie, fill de Harry

per Alba Fabián

La calma que ha intentat mantenir Buckingham Palace ha tornat a trontollar amb força. El motiu no és cap altre que el creixent protagonisme del príncep Archie, el fill gran de Harry i Meghan Markle. La seva posició dins la família reial britànica s'ha tornat més delicada que mai.

La situació no és nova, però ha escalat arran de les darreres declaracions d'experts en reialesa. Segons diverses fonts, quan el príncep Guillem pugi al tron, té la ferma intenció de revisar l'estatus reial dels seus nebots. L'Archie, que actualment ostenta el títol de príncep, podria perdre aquest reconeixement juntament amb la seva germana Lilibet.

| Europa Press

Des de març de 2023, l'Archie figura oficialment com a "La seva Altesa Reial el príncep Archie de Sussex". Va ser un canvi significatiu, ja que fins aleshores només se'l coneixia com a Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Aquesta modificació va ser possible gràcies a l'ascens de Carles III, avi del nen, al tron.

Els títols del príncep Archie i la seva germana pengen d'un fil a Buckingham Palace

El mateix procés va passar amb la seva germana petita, Lilibet Diana. En el seu cas, va passar de ser Lady Lilibet a "La seva Altesa Reial la princesa Lilibet de Sussex". Tots dos títols, encara que simbòlics, reflecteixen la seva posició dins la jerarquia reial britànica i els privilegis que això comporta.

Tanmateix, aquest estatus podria no durar. El periodista Tom Sykes, a Daily Beast, ha assegurat que Guillem no té intenció de mantenir els títols d'Archie i Lilibet quan esdevingui rei. Considera que aquests nomenaments són una provocació per part de Harry i Meghan, que van abandonar les seves obligacions reials el 2020.

| Instagram, @archewell_sussex_

Experts consultats per The Times han confirmat aquesta postura. Segons les seves fonts, els fills dels ducs de Sussex no tindran cap paper actiu a la família reial durant el futur regnat de Guillem. Això marcaria un abans i un després en la relació entre ambdues branques de la Casa de Windsor.

Buckingham Palace davant d'una decisió que definirà el futur del príncep Archie

El príncep Harry, però, no ha renunciat del tot al seu llinatge. Segons The Guardian, desitja que els seus fills conservin els títols perquè, quan siguin adults, puguin triar si volen tenir un rol institucional. La seva decisió sembla més pragmàtica que política, ja que vol mantenir obertes totes les opcions.

El conflicte reflecteix una tensió molt més profunda dins la família reial. L'Archie simbolitza el dilema entre tradició i canvi, entre deure i llibertat personal. Així, Buckingham Palace s'enfronta de nou a una cruïlla que definirà el destí de la seva generació més jove.