La notícia de Laura Parker, filla de la reina Camila, que deixa en suspens la Corona

En el món real de la reialesa, els silencis s’amaguen per aparença o obligats pel protocol, molt més del que es voldria esmentar. Laura Parker Bowles, filla de la reina Camila, ha mantingut un perfil baix i s’ha mantingut al marge de les activitats de la reialesa.

Tanmateix, tot i no haver buscat el protagonisme, Laura ara està donant titulars pel que s’ha conegut recentment. La seva història és un capítol fonamental de la història que va viure durant anys l’actual rei, amb la seva mare, Camila Parker. Encara que molts voldrien deixar enrere tot el que s’ha viscut, les petjades que va deixar semblen inesborrables.

| Instagram, @celebritymothersanddaughters

La tensió darrere les parets reials

Durant els anys noranta, l’escàndol de la relació extramatrimonial de Camila Parker amb l’aleshores príncep de Gal·les va omplir portades. I qui van haver de viure i suportar la pitjor part van ser els seus fills.

Tom i Laura són els fills de Camila i no van afrontar la història de la mateixa manera. Laura, la filla petita, va viure l’escarni amb ràbia i no es va quedar callada. Katie Nichol relata a The New Royals que Laura culpava Carles de tot.

“Laura estava molt enfadada amb Carles al principi i el culpava de tot”, va escriure Nichol. El seu enuig no era una cosa passatgera, era una emoció que la descontrolava constantment. Una trucada telefònica va ser suficient perquè esclatés: “Fuck off”, va cridar al futur rei abans de penjar-li i no va ser un impuls adolescent, va ser una declaració de guerra personal.

| Instagram, @theroyalfamily

Laura Parker i les seves dures paraules

Mentre Tom Parker Bowles, el fill gran de Camila, defensava Carles en entrevistes, Laura s’aferrava al seu ressentiment. Tom va arribar a dir: “M'importa una merda el que digui la premsa”. Per a ell, Carles era un bon home i un rei en potència.

Laura mai va tenir una relació fàcil amb Guillem de Cambridge, ara l’actual príncep hereu. Cada trobada entre els dos joves era una guspira a punt d’encendre una discussió. Laura va arribar a cridar-li amb ràbia: “El teu pare va arruïnar la meva vida”.

Entre les burles a l’escola i els paparazzis a la seva porta, Laura vivia a la defensiva. Feia servir prismàtics per vigilar l’assetjament des de casa. No confiava en ningú fora del seu cercle més íntim.

| Europa Press

La discreció de Laura ha suavitzat la relació

Amb el pas dels anys, les ferides s’han suavitzat, però les cicatrius es mantenen. Laura Lopes viu tranquil·la, intentant estar tan allunyada com sigui possible del focus públic, està casada amb un exmodel i dedicada a l’art. La seva relació amb els Windsor és cordial però distant.

Ha compartit algunes activitats amb la família reial, encara que sense més exposició. És la primera a sortir de les fotos i l’última a fer declaracions. Laura Parker va ser la veu del dolor que va viure una família que era atacada per tota l’opinió pública en el seu moment.