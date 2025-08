On han coincidit Pep Guardiola i Cristina Serra: Tornen els rumors

per Pol Nadal

Imagina la nit de l'11 de juliol de 2025 a Manchester: Oasis torna després de 16 anys i centenars de milers de fans reviuen el seu llegat. Entre els assistents, un cameo inesperat: Pep Guardiola i Cristina Serra van compartir espai al concert històric a Heaton Park. No és un rumor.

Ni una escena guionitzada. Ho explica la mateixa María Guardiola des de les seves xarxes socials, revelant imatges inèdites que il·luminen aquesta trobada silenciosa però reveladora.

Un concert en família (dividida)

Pep Guardiola va assistir al concert amb els seus fills Maria i Màrius,. Vestia amb una samarreta retro del Manchester City i gaudint de zona VIP al costat de persones properes a la banda. El moment més comentat: Liam Gallagher va dedicar la cançó “D’You Know What I Mean?” al tècnic català com “el millor entrenador de tots els temps”.

| XCatalunya

Això va provocar una onada de xiulets entre sectors del públic, probablement fanàtics del Manchester United, que van respondre amb xiulets a la declaració en to irònic.

Setmanes després, La Maria va compartir a TikTok el seu vídeo titulat “Memories of Oasis in Manchester”. Allà mostrava la seva mare, Cristina Serra, arribant al concert amb acreditació oficial de l'esdeveniment. També s'hi veu en Màrius abraçant-la durant l'espectacle, confirmant que no només va ser en Pep qui va estar present amb els fills, sinó ambdós progenitors.

Reaccions oficials i el context de la seva separació

Des del gener de 2025 se sap que en Pep i la Cristina van posar fi al seu matrimoni després d'11 anys d'unió formal. Una relació discreta des que es van conèixer de joves i amb tres fills en comú. la Maria (n. 2001), en Màrius (n. 2003) i la Valentina (n. 2008). La separació es va formalitzar el desembre de 2024. En un primer moment, es va gestionar com un procés “cordial i estable”, compartint fins i tot advocat per gestionar el divorci.

| Canva

Tanmateix, fonts properes asseguren que últimament les disputes patrimonials i la negociació han tensat l'entesa. El vincle —que semblava funcionar pel benestar familiar— s'ha tornat merament cordial, amb acords legals més complexos i menys confiança mútua.

Què implica aquesta retrobada per a la seva dinàmica familiar?

El fet que ambdós pares compartissin aquell espai amb normalitat parla més de maduresa que de reconciliació. No hi ha fotos romàntiques ni gestos públics que indiquin reactivar el vincle sentimental. El que sí que queda clar és el compromís comú. Volen tenir cura dels seus fills en clau de presència compartida sense dramatismes.

La mateixa Maria signa el record. Aquell concert familiar va ser una cita conjunta, encara que no tots els membres fossin visibles. L'absència de la Valentina als vídeos reforça el perfil reservat de la menor, que prefereix mantenir-se lluny del focus públic.

| Twitter, XCatalunya

Oasis uneix la família

Aquesta nit de retrobada familiar al voltant d'Oasis reforça la idea que l'amor —i l'admiració mútua— es reformula. Pep Guardiola i Cristina Serra demostren que la separació no significa ruptura definitiva pel que fa a responsabilitats compartides. En un entorn tan emocional com un concert emblemàtic, va predominar l'harmonia per sobre de la tensió.