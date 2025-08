El rumor que els Borbó han escampat a Mallorca sobre la reina Sofia i la seva germana

L'estada d'estiu de la família Borbó a Mallorca ha tornat a generar titulars, i no només pels seus plans oficials. En els darrers dies, ha començat a circular una informació sobre la reina Sofia i la seva germana, Irene de Grècia, que ha cridat l'atenció. El que han dit ha calmat certs comentaris, però també n'ha alimentat d'altres en l'entorn mediàtic i social.

La reina Sofia ha estat una presència constant als estius mallorquins, per això la seva absència inicial no ha passat desapercebuda. La manca d'imatges recents ha augmentat l'interès mediàtic, especialment davant l'absència d'explicacions públiques. En aquest context, han començat a circular diverses especulacions sobre la seva estada d'estiu a l'illa, que s'han anat estenent entre periodistes i seguidors.

| Europa Press

Segons ha transcendit, des del nucli familiar s'ha compartit que la reina Sofia farà una aparició més endavant durant la seva estada a l'illa. Si bé encara no ha participat en actes públics, la Família Reial no ha mostrat preocupació per la seva absència fins ara. Al contrari, han volgut deixar clar que forma part dels seus plans habituals durant els mesos d'estiu.

Mallorca, escenari de l'espera: la reina Sofia i la seva germana, Irene de Grècia, sota la lupa

A més, han intentat suavitzar els rumors sobre l'estat de salut d'Irene de Grècia, que fa temps que no es deixa veure en públic. Des del seu entorn asseguren que no hi ha motiu per preocupar-se i que la seva situació es manté estable, sense que hi hagi hagut cap canvi significatiu. Fins i tot no descarten que pugui fer acte de presència a Mallorca més endavant, com és habitual en aquesta època.

| Europa Press

Sobre Irene, la seva figura sempre ha estat en un segon pla, tot i que és habitual veure-la amb la seva germana durant l'estiu. Enguany, la seva absència també ha aixecat preguntes, especialment per la seva edat i per l'estreta relació que mantenen totes dues. La possibilitat que s'incorpori més endavant ha estat una manera de restar dramatisme.

La presència de la reina Sofia i Irene de Grècia continua sent clau per a la família reial

Des de l'arribada de Felip VI al tron, la reina Sofia ha reduït la seva presència en actes públics, centrant la seva activitat en àmbits més privats. Tanmateix, la seva estada a Mallorca continua sent habitual i significativa per a la família, que manté aquesta tradició amb certa solemnitat. Per això, que es parli d'una futura aparició, ha generat certa expectació.

Tot i que no s'han emès comunicats oficials, l'entorn de la família sembla transmetre tranquil·litat davant els rumors que han circulat. La possibilitat que la reina Sofia i Irene de Grècia facin acte de presència en qualsevol moment es manté oberta. Mentrestant, la resta de la família ha seguit amb la seva agenda, evitant pronunciar-se públicament i mostrant així una estratègia clara de calma i prudència.