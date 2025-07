Salta la sorpresa en saber què ha fet Carlos Alcaraz a Kate Middleton

La final de Wimbledon d'aquest diumenge ha anat més enllà del marcador: mentre Jannik Sinner s'enduia el títol, Carlos Alcaraz sorprenia amb un gest curiós cap a la princesa de Gal·les. Un instant que, lluny de passar desapercebut, ha generat onades d'elogi a xarxes i mitjans britànics.

El gest que va emocionar Anglaterra

En el moment de rebre el trofeu de subcampió de mans de Kate Middleton, Alcaraz es va inclinar lleugerament en senyal de respecte. Aquest gest, senzill però carregat de simbolisme, no és habitual avui dia, i menys cap a membres de la reialesa britànica. Des de 2003 els esportistes ja no estan obligats, però sí que opten per fer-ho si així ho volen.

Va ser precisament allà on Alcaraz va reprendre una tradició que ja havia iniciat l'any passat, quan la princesa reapareixia després del seu diagnòstic de càncer.

Elogis a xarxes i mitjans

La premsa britànica no va trigar a recuperar l'escena. Un article recent assenyalava: “Molts van córrer a dictar sentència… van elogiar l'espanyol pel gest després del partit”.

A X, anomenats “british fans” van qualificar el moment com a “ple de gràcia i humilitat” o van destacar que Alcaraz va ser “l'únic dels quatre finalistes a mostrar tal respecte”. Aquest silenci respectuós, aquesta inclinació lleu, es va fer viral. Per a molts va ser la confirmació del carisma i la bona educació del murcià, més enllà del tenis.

Més enllà del trofeu: agraïments i mencions reials

El sobri protocol del gest es va completar amb paraules plenes d'elegància per part d'Alcaraz. Va agrair a Sinner a la cerimònia: “És difícil perdre, però primer de tot, m'agradaria felicitar en Jannik… Estic molt content per tu.”

I per tancar, fins i tot va recordar el rei Felip VI, present a la llotja reial. La seva gratitud, segons espectadors del Regne Unit, va alimentar encara més la impressió que no es tractava només de respecte, sinó de lleialtat a l'esport i a les institucions.

Situació personal de la Princesa

Aquest tipus de gestos adquireixen més rellevància donada la situació personal de la princesa. Kate tornava a Wimbledon després d'un tractament contra el càncer. La seva darrera aparició, el dia anterior lliurant el trofeu femení, va arrencar ovacions a la Centre Court, i després d'això se la veia amb aplom i gratitud. Que Alcaraz ara justifiqui aquest gest, parla també de la seva empatia. No és només una reverència: és un reconeixement al context emocional que vivia la princesa.

Carlos Alcaraz no va ser campió

Carlos Alcaraz no va guanyar Wimbledon, però en va sortir reforçat. El seu gest cap a Kate Middleton ha estat aplaudit no només com a etiqueta, sinó com a símbol d'humanitat. En un entorn ple de flaixos i victòries, aquella reverència va saber captar el que molts creuen: és tan important sortir de la pista amb dignitat com entrar-hi.