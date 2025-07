Atac surrealista de Kiko Matamoros contra Lamine Yamal: 'Sabeu de què parlo'

En ple estiu i amb Lamine Yamal acabat d’estrenar com a “10” del Barça, el col·laborador de televisió Kiko Matamoros ha llençat un dard inesperat que ha encès les xarxes. Ha insinuat que el pitjor de les recents vacances del futbolista encara està per conèixer-se. A què es referirà realment?

El que ha despertat la polèmica

Lamine Yamal, flamant dorsal 10 d’un Barça que confia en el seu futur, va gaudir d’unes vacances que han generat un intens debat públic. Durant els seus dies de descans, se’l va veure amb Neymar, cosa que va generar preocupació a les xarxes pel tipus d’influència que podria seguir. Tot i que ja se sap que Neymar sempre ha estat un ídol futbolístic del nou 10 del Barça, res més enllà del normal.

El punt àlgid va arribar amb la seva festa d’aniversari pels 18, celebrada a Sitges. Un esdeveniment enlluernador amb temàtica màfia, micròfon tancat per a mòbils, convidats famosos com Bad Gyal, Quevedo i Bizarrap. Una festa més de les moltes que fan els jugadors durant les seves vacances. Tanmateix, les crítiques no van trigar, fins i tot amb petició d’investigació per vulnerar la llei de discapacitat.

| Canva

Què va dir Kiko Matamoros i què implica?

A través de les seves xarxes, Matamoros va llençar una contundent advertència:

“El pitjor de les vacances de Lamine Yamal està per conèixer-se. Es taparà amb la mateixa lona amb què es tapen els seus tractaments o els escàndols de corrupció del seu club. Els treballadors d’alguna discoteca d’Eivissa saben de què parlo.”

Amb aquesta frase, apunta que hi hauria un episodi encara més greu en aquelles dates. Després del seu pas a la nit eivissenca, suggereix que empleats de discoteca podrien denunciar alguna cosa rellevant.

Resulta especialment cridaner que Kiko Matamoros hagi decidit encendre la metxa amb afirmacions tan ambigües i sense aportar cap prova concreta. El seu missatge sembla més una estratègia per captar atenció i protagonisme en plena època estival, que un intent real de destapar un escàndol.

| FCB

En un moment en què les xarxes socials i els programes del cor competeixen ferotgement per l’audiència, intervencions com aquesta només contribueixen a alimentar el soroll mediàtic. Encara més, el fet d’insinuar suposats secrets foscos sense detallar fets ni assenyalar responsables concrets transmet la sensació de voler destacar a qualsevol preu en el carrusel diari de notícies del cor.

Reaccions oficials i silencis

Per ara, Lamine Yamal no ha emès declaracions al respecte. El Barça també manté un perfil baix, instat a concentrar-se en l’esportiu. El seu entorn insisteix que cap aspecte dramatitza la seva vida privada ni afecta el projecte esportiu.

No és la primera vegada...

Matamoros no és aliè a aquest tipus d’intervencions. Conegut per la seva capacitat per encendre polèmiques i pel seu ampli bagatge en el món del cor.

Un cop més, Matamoros opta per insinuacions buides que només generen confusió, desviant l’atenció del veritable protagonista i buscant el seu minut de glòria. Queda palès que el seu paper dins el món del cor és, sobretot, el d’agitar i posar cullerada. Encara que per això hagi d’inventar una tempesta on només hi havia un simple rumor.