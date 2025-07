Gloria Camila fa oficial l’exclusiva més buscada sobre la filla de José Fernando

per Daniel H. Marín

Gloria Camila ha parlat i ho ha fet amb contundència. Farta del circ mediàtic al voltant del futur de la filla de José Fernando, la Gloria ha decidit fer un pas endavant. Ha atès els mitjans i ha deixat clar que no pensa permetre que se segueixi especulant

La filla d'Ortega Cano s'ha mostrat ferma i ha reiterat que emprendrà accions legals contra la Tamara, la germana de Michu. No vol més opinions alienes sobre la vida d'una menor. Gloria Camila ho ha dit sense embuts: “Jo ja he dit, de veritat, és que em fa gràcia ja la situació de com la gent s'està prenent el tema”

| Mediaset

Amb to seriós, la Gloria ha subratllat el seu malestar: “Al final per mi deixa de ser televisió quan s'està mirant pel futur d'una menor”, ha sentenciat. Les declaracions han arribat després de noves aparicions públiques de persones properes a Michu. Totes han intentat opinar sobre com era la vida de la nena abans de la mort de la seva mare

Gloria Camila confirma que José Fernando és qui té més poder a l'hora de decidir el futur de la menor

La Gloria ha estat clara: “Ni en Sergio, ni l'exnòvio, ni la cosina, ni la mare, ni la tia... m'és absolutament igual tothom. Només m'importa el que m'importa”, ha afirmat sense titubejar, no vol distraccions i no accepta interferències

| Telecinco

A més, ha aprofitat per llançar un missatge directe a la família de Michu, en concret, a la seva mare i a la seva germana. Totes dues estan lluitant per la custòdia de la menor. Gloria Camila ha estat taxativa: “Mai anirà ningú per davant dels pares, això és l'important, ho haurien d'entendre”

Gloria Camila dona suport a José Fernando en tot moment

Amb aquestes paraules, la Gloria Camila ha confirmat el que molts esperaven. José Fernando, pare de la menor, té la prioritat. Ha deixat clar que el seu germà va per davant de la resta de familiars en qualsevol decisió sobre el futur de la Rocío

| Telecinco

L'exclusiva, esperada des de fa setmanes, ja és sobre la taula. La Gloria ha parlat alt i clar, ha tancat files al voltant del seu germà. Ha defensat el dret de José Fernando a decidir i ha marcat límits davant d'aquells que, segons ella, només busquen protagonisme

Amb aquesta intervenció, la Gloria ha intentat tancar la polèmica. Ha demanat respecte, ha exigit silenci i ha recordat que hi ha una menor pel mig. Ha estat la seva manera de protegir-la, de posar ordre i de posar fi als rumors