Jamie Lee Curtis diu prou i admet el rumor sobre la vida privada de Lindsay Lohan

En els últims mesos, Lindsay Lohan ha estat al punt de mira, però aquesta vegada no ha estat per un paper a la gran pantalla ni per un projecte televisiu. L'actriu ha cridat l'atenció pel seu aspecte físic perquè la seva cara ha aparegut més rejovenida que mai, un canvi que ha generat tot tipus d'especulacions. I Jamie Lee Curtis ha reaparegut per admetre el rumor sobre Lindsay Lohan.

S'ha parlat de lífting, també de cirurgia estètica i les xarxes s'han omplert de teories. Alguns han compartit imatges seves al costat d'una coneguda dermatòloga cosmètica, mentre altres han celebrat la seva transformació. Milers de fans han aplaudit el seu nou aspecte, però l'enrenou ha anat massa lluny.

Lindsay Lohan ho ha negat tot i ho ha fet en una recent entrevista per a la revista Elle, amb motiu de l'estrena de Ponte en mi lugar 2. Ha dit que no s'ha sotmès a cap procediment estètic i ha mostrat el seu cansament. "Tothom es fa bòtox, però jo no", ha afirmat amb contundència i també ha dit: "Ni tan sols sé com respondre a això"

Jamie Lee Curtis parla després de les paraules de Lindsay Lohan

Lindsay ha explicat la seva rutina: Cada matí beu un suc de pastanaga, gingebre, llimona, oli d'oliva i poma, i pren te verd i aigua. Li encanten les remolatxes en vinagre i les afegeix a gairebé tots els seus plats. A més, es renta la cara amb aigua freda i pren aigua amb llavors de xia.

Darrerament ha provat alguns sèrum i tractaments amb làser i ha dit que la seva pell va canviar després del naixement del seu fill. "Es va tornar molt sensible. Per això vaig canviar la meva rutina, la meva dieta, tot", ha explicat

Ara, Jamie Lee Curtis ha parlat, ha dit prou i ha admès el que fins ara era només un rumor. Ha assegurat que Lindsay Lohan no s'ha sotmès a cap intervenció. Ha donat la cara per la seva companya de repartiment.

Jamie Lee Curtis admet el rumor sobre la vida de Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis ha aparegut a la portada de la revista Saturday de The Guardian. Ho ha fet amb uns llavis vermells de cera i ha dit que és un símbol de protesta. Ha criticat durament la cirurgia estètica i ha utilitzat paraules dures.

Jamie ha parlat de "genocidi" estètic. "Hem esborrat una o dues generacions d'aspecte natural", ha declarat. Ha culpat la indústria cosmètica i també la intel·ligència artificial: "Millor és fals", ha sentenciat

Amb aquestes paraules, Jamie ha confirmat el rumor, ha donat suport a Lindsay i ha dit que pensa igual que ella, que està en contra de la cirurgia estètica. Ha defensat la seva decisió, ha posat fi a la polèmica i ha deixat clar que la bellesa no sempre ve d'un bisturí