Gloria Camila hace oficial la exclusiva más buscada sobre la hija de José Fernando

Gloria Camila ha hablado y lo ha hecho con contundencia. Harta del circo mediático en torno al futuro de la hija de José Fernando, Gloria ha decidido dar un paso al frente. Ha atendido a los medios y ha dejado claro que no piensa permitir que se siga especulando.

La hija de Ortega Cano se ha mostrado firme y ha reiterado que emprenderá acciones legales contra Tamara, la hermana de Michu. No quiere más opiniones ajenas sobre la vida de una menor. Gloria Camila lo ha dicho sin rodeos: “Yo ya he dicho, de verdad, es que me hace gracia ya la situación de cómo la gente se está tomando el tema”.

| Mediaset

Con tono serio, Gloria ha subrayado su malestar: “Al final para mí deja de ser televisión cuando se está mirando por el futuro a una menor”, ha sentenciado. Las declaraciones han llegado tras nuevas apariciones públicas de personas cercanas a Michu. Todas han intentado opinar sobre cómo era la vida de la niña antes del fallecimiento de su madre.

Gloria Camila confirma que José Fernando es quien tiene más poder a la hora de decidir el futuro de la menor

Gloria ha sido clara: “Ni Sergio, ni el exnovio, ni la prima, ni la madre, ni la tía... me da absolutamente igual todo el mundo. Solo me importan lo que me importa”, ha afirmado sin titubeos, no quiere distracciones y no acepta interferencias.

| Telecinco

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje directo a la familia de Michu, en concreto, a su madre y a su hermana. Ambas están luchando por la custodia de la menor. Gloria Camila ha sido tajante: “Nunca va a ir nadie por delante de los padres, eso es lo importante, deberían de entenderlo”.

Gloria Camila apoya a José Fernando en todo momento

Con estas palabras, Gloria Camila ha confirmado lo que muchos esperaban. José Fernando, padre de la menor, tiene la prioridad. Ha dejado claro que su hermano va por delante del resto de familiares en cualquier decisión sobre el futuro de Rocío.

| Telecinco

La exclusiva, esperada desde hace semanas, ya está sobre la mesa. Gloria ha hablado alto y claro, ha cerrado filas en torno a su hermano. Ha defendido el derecho de José Fernando a decidir y ha marcado límites frente a quienes, según ella, solo buscan protagonismo.

Con esta intervención, Gloria ha intentado zanjar la polémica. Ha pedido respeto, ha exigido silencio y ha recordado que hay una menor de por medio. Ha sido su forma de protegerla, de poner orden y de poner fin a los rumores.