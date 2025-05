Emotiva foto de Jota Jordi amb la seva parella al restaurant preferit de Flick i Lamine

En una setmana carregada d'emocions per al barcelonisme, Jota Jordi, el tertulià més fervent de "El Chiringuito", ha protagonitzat un moment que ha commogut els seus seguidors. Aprofitant l'aniversari de la seva parella, Ada Sánchez, coneguda carinyosament com Adeta, Jota Jordi va compartir una imatge entranyable d'ambdós a el restaurant Gaudim de Barcelona, un lloc emblemàtic per als aficionats del Barça.

Un aniversari especial en un lloc amb història culé

Ada Sánchez va celebrar el seu 40è aniversari al restaurant Gaudim, situat al carrer Aragó de Barcelona. Aquest establiment és conegut per la seva estreta relació amb el FC Barcelona, sent freqüentat per jugadors i aficionats del club. El local, decorat amb samarretes i records blaugranes, ha estat testimoni de nombroses celebracions relacionades amb l'equip.

L'elecció d'aquest restaurant per a una ocasió tan especial no és casualitat. Jota Jordi ha manifestat en diverses ocasions el seu apreci per Gaudim i la seva amistat amb el xef Semi, responsable de la cuina del lloc. La parella va gaudir d'una vetllada íntima, compartint moments que reflecteixen la complicitat i el carinyo que els uneix.

| Restaurant Gaudim

La publicació de la fotografia a les xarxes socials no va passar desapercebuda. Nombrosos seguidors i amics de la parella van expressar les seves felicitacions i bons desitjos. Els comentaris destacaven la bellesa de la imatge i la felicitat que transmetien ambdós. Entre els missatges, es va poder llegir: "Feliç aniversari i gràcies per ser tan professional i sincer", "Bella parella", i "Que bonic veure-us junts celebrant!". Aquestes mostres de carinyo reflecteixen l'apreci que la comunitat té per Jota Jordi i Adeta.

Un moment personal enmig de l'eufòria futbolística

La celebració de l'aniversari d'Adeta va coincidir amb una setmana intensa per al FC Barcelona. L'equip es troba a punt d'assegurar el títol de Lliga, generant una gran expectació entre els aficionats. Jota Jordi, conegut per la seva passió culé, va viure aquests dies amb especial entusiasme. En aquest context, la celebració íntima amb la seva parella en un lloc tan simbòlic com Gaudim adquireix un significat especial. És un recordatori que, més enllà de la passió pel futbol, hi ha moments personals que mereixen ser celebrats amb igual intensitat.

Ada va aprofitar per agrair a totes les persones que van acudir a la celebració, ja que no es va tractar d'un dinar romàntic en parella, sinó que també hi van estar convidats amics de la també tertuliana. Tant amistats de la infància de Premià com gent a la qual ha anat coneixent en els últims anys i que han passat a formar part del seu cercle més proper. I també els seus fills. Per descomptat.