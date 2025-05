El mític Sergi Albert es pronuncia sobre l'arbitratge en el Clàssic: 'És de...'

El Clàssic disputat l'11 de maig passat entre FC Barcelona i Real Madrid, que va culminar amb una victòria blaugrana per 4-3, ha deixat una estela de polèmica que continua generant reaccions. Una de les veus més crítiques ha estat la de l'exàrbitre de Primera Divisió Sergi Albert, qui va qualificar l'arbitratge d'Hernández Hernández com "un dels pitjors que he vist en la meva vida".

Albert va expressar la seva indignació al programa 'Versió RAC1', assenyalant que "els àrbitres han abandonat les regles i xiulen el que els sembla".

Declaracions Destacades

Sergi Albert no va escatimar en crítiques a l'hora d'analitzar tres jugades clau de l'encontre:

| FCB

Primer gol de Mbappé: Albert va comparar aquesta acció amb un gol anul·lat a Espanya davant França a la Nations League, destacant que en ambdós casos hi va haver un rebot similar, però decisions arbitrals oposades.

Mà de Tchouaméni: L'excol·legiat va recordar una jugada a la semifinal de l'Eurocopa on una mà similar de Marc Cucurella va ser sancionada com a penal, mentre que en aquesta ocasió no es va assenyalar infracció.

Possible expulsió de Tchouaméni: Albert va argumentar que la falta sobre Ferran Torres havia d'haver estat sancionada amb targeta vermella, ja que no hi havia altres defensors a prop i la jugada representava una clara ocasió de gol.

A més, va criticar l'actitud del VAR, mencionant que en la revisió del gol anul·lat a Fermín López es va sentir els àrbitres dir "menos mal", el que, segons Albert, demostra una falta de professionalisme i parcialitat.

| RFEF

Anàlisi de la polèmica

L'arbitratge d'Hernández Hernández ha estat objecte d'escrutini no només per part d'Albert, sinó també d'altres experts i aficionats. Les decisions controvertides, com la no sanció de la mà de Tchouaméni i la falta d'expulsió en la jugada amb Ferran Torres, han generat dubtes sobre la consistència i l'aplicació de les regles per part dels àrbitres.

L'actuació del VAR també ha estat qüestionada, especialment per l'actitud mostrada durant la revisió del gol anul·lat a Fermín López. La falta de transparència i la percepció de parcialitat han alimentat el debat sobre la necessitat de reformes en el sistema arbitral.

Impacte en l'opinió pública

Les xarxes socials i els mitjans de comunicació han amplificat les crítiques a l'arbitratge del Clàssic. Aficionats d'ambdós equips han expressat el seu descontentament, i figures del futbol han demanat una revisió del sistema arbitral. La polèmica ha reavivat el debat sobre la necessitat d'una major professionalització i transparència en l'arbitratge espanyol.

Necessitat immediata de millorar la qualitat de l'arbitratge a LaLiga

Les declaracions de Sergi Albert han posat en evidència les deficiències de l'arbitratge en un dels partits més importants de LaLiga. La falta de consistència en l'aplicació de les regles i la percepció de parcialitat han minat la confiança en el sistema arbitral. És imperatiu que les autoritats futbolístiques prenguin mesures per garantir la integritat i l'equitat en l'esport.