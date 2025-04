Gir de 180º sobre el rumor de Gerard Piqué i Clara Chia: Laura Fa parla clar

Des de fa dies, l'univers de la premsa rosa no parla d'una altra cosa que del suposat final entre Gerard Piqué i Clara Chía. Les alarmes van saltar quan la periodista Adriana Dorronsoro va anunciar en exclusiva la ruptura de la parella per una suposada infidelitat. Com era d'esperar, la notícia va córrer ràpidament per les xarxes socials i mitjans especialitzats, generant tot tipus d'especulacions i comentaris. Però, què hi ha realment darrere de aquests rumors?

L'anunci d'Adriana Dorronsoro va sacsejar la tranquil·litat de la parella formada per l'exjugador del FC Barcelona i Clara Chía, que ja fa temps que estan en el punt de mira mediàtic des que van oficialitzar la seva relació després de la polèmica ruptura de Piqué amb Shakira. Segons la informació difosa inicialment, la separació s'hauria produït a causa d'una infidelitat, encara que sense detalls específics sobre qui hauria comès la suposada traïció.

No obstant això, pocs dies després, ha arribat una versió radicalment diferent, aquesta vegada de la mà d'una altra reputada especialista del cor, Laura Fa, que ha aclarit tota aquesta situació durant la seva participació en el programa 'Col·lapse' de TV3. La periodista catalana ha posat el fre i ha explicat clarament la realitat que envolta la parella, generant un veritable gir de 180º en el relat inicial.

Laura Fa ho desmenteix

Laura Fa, coneguda pel seu exhaustiu coneixement sobre la vida privada de Gerard Piqué, va abordar frontalment la controvèrsia. "La periodista que ho va dir és una periodista que no s'inventa les informacions", va començar admetent Fa, reconeixent així la credibilitat d'Adriana Dorronsoro. No obstant això, ràpidament va marcar una distància amb aquesta informació: "Va dir que havien trencat i que era per una infidelitat. Lorena i jo, que som 'piquetòlogues', vam dir que no ens havíem assabentat de res".

Laura Fa, caracteritzada per les seves informacions contrastades i proximitat a fonts fiables, va afegir més detalls sobre com van procedir ella i la seva companya davant aquest rumor: "Vam fer menys trucades de les habituals, perquè de seguida, gairebé per fonts oficials, ens van desmentir". Aclarint la proximitat de les seves fonts, va explicar: "Directe no, perquè no hem parlat directament amb ells, però gairebé. Vull dir que gairebé molt directe".

Aquestes fonts, gairebé oficials segons Fa, van desmentir taxativament la separació: "El que diuen és que és mentida. Que és mentida, que ells, a més, tenien ganes de desmentir-ho, perquè fa molt de temps que és recurrent que la gent digui que s'han separat". Amb aquestes declaracions, Laura Fa aporta una perspectiva molt més tranquil·litzadora sobre la situació actual de Piqué i Clara Chía, deixant clar que tots dos segueixen junts, enfrontant-se una vegada més als constants rumors que circulen al voltant de la seva relació.

Ara, després d'aquest gir inesperat, queda per veure com reaccionarà el públic i si la parella decidirà trencar finalment el seu habitual silenci per tancar públicament aquest episodi d'especulacions. La pregunta que queda a l'aire és clara: Aconseguiran Piqué i Clara Chía mantenir l'estabilitat de la seva relació davant l'incessant escrutini mediàtic?