Ni embaràs ni casament: La notícia sorpresa que donen Gerard Piqué i Clara Chia

La parella formada per Gerard Piqué i Clara Chía sempre es troba sota l'atenta mirada dels mitjans i del públic. Des que la seva relació es va fer pública, tot just unes setmanes després de la mediàtica ruptura entre l'exjugador del Barça i la cantant colombiana Shakira, han estat constantment envoltats per especulacions. En els últims dies, ha arribat una notícia inesperada que trenca amb tots aquests pronòstics i genera sorpresa entre els seus seguidors.

Tot va començar quan al programa televisiu Vamos a ver de Telecinco, la periodista Adriana Dorronsoro deixava anar una autèntica bomba informativa en assegurar que Gerard Piqué i Clara Chía havien decidit posar fi a la seva relació sentimental després de gairebé tres anys junts. L'exclusiva arribava enmig d'una tempesta mediàtica marcada pels constants rumors de crisi que han perseguit la parella des de fa mesos.

| @3gerardpique

Primícia desmentida

Dorronsoro va afirmar amb rotunditat que la ruptura havia tingut lloc, suggerint a més la possibilitat que una tercera persona hagués intervingut en la relació, tot i que admetia no tenir encara proves concloents. Per reforçar aquesta teoria, la periodista va recordar un episodi recent en què Gerard Piqué va ser captat en una gelateria de Miami acompanyat per una jove pèl-roja. Aquesta aparició pública va generar dubtes entre els seus seguidors, tot i que mai es va confirmar una possible infidelitat.

Malgrat la seguretat amb què la periodista anunciava aquesta ruptura, poc després la situació donava un gir inesperat. Fonts properes a la parella es van afanyar a desmentir categòricament aquesta versió a el Mundo Deportivo. Segons aquestes fonts fiables de l'entorn de Piqué i Chía, tots dos segueixen junts i no existeix cap crisi entre ells.

Aquest desmentit contundent ha tingut un efecte immediat a les xarxes socials, on la confusió ha estat la nota predominant. Molts seguidors van expressar inicialment tristesa i desconcert per la notícia de la ruptura, tot i que altres es van mostrar escèptics des d'un primer moment, assegurant que Gerard i Clara solen ser objecte constant de rumors infundats.

| 3Cat

L'entorn més proper de la parella ha insistit que la informació sobre la suposada ruptura és falsa i que Gerard i Clara segueixen compartint una vida tranquil·la i estable, allunyats del soroll mediàtic sempre que poden. No és la primera vegada que la parella protagonitza titulars falsos, i és que des de l'inici mateix de la seva relació, tots dos han viscut sota una pressió mediàtica intensa, especialment a causa del context en què va començar la seva història d'amor.

Alguns seguidors han aprofitat per recordar que tant Gerard Piqué com Clara Chía han optat per mantenir un perfil baix en la seva vida personal, deixant molt poques pistes sobre la seva situació real. La parella gairebé no comparteix detalls a les xarxes socials i rara vegada ofereix declaracions als mitjans, cosa que fomenta que proliferin rumors infundats.