Experts en protocol sentencien després de la salutació entre Letícia Ortiz i Donald Trump

Durant el solemne funeral del papa Francesc a la Plaça de Sant Pere, un gest captat per les càmeres ha generat un intens debat en cercles diplomàtics i mediàtics: la salutació entre la reina Letícia i l'expresident nord-americà Donald Trump.

La trobada esperada

El funeral, que va congregar més de 200.000 persones i líders de tot el món, va situar els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, a la primera fila, al costat de Donald i Melania Trump.

Encara que inicialment s'esperava que els Trump es col·loquessin darrere de les cases reials europees, la disposició final els va col·locar al costat dels monarques espanyols, separats únicament pel president d'Estònia, Alar Karis.

En aquest context, la salutació entre la reina Letícia i Donald Trump va ser breu i formal. Letícia, vestida de rigorós dol amb mantellina negra i un fermall històric de la reina Victòria Eugènia, va oferir un somriure comedit en estrènyer la mà de Trump. El gest va ser interpretat per alguns experts en comunicació no verbal com una mostra de cortesia diplomàtica, sense indicis de proximitat personal.

L'opinió dels experts

María José Gómez Verdú, experta en protocol, va explicar que la ubicació dels Trump al costat dels reis no va representar una ruptura del protocol, sinó una adaptació per afavorir l'harmonia institucional i política.

"La fredor de la salutació de la reina Letícia, deixant Melania Trump desubicada, és una acció acuradament mesurada", ha assegurat l'experta. Queda clar que Letícia Ortiz sempre vol tenir-ho tot sota control i imposar-se als altres.

No en va, el seu sogre, la va batejar amb el sobrenom de "Marquesa de Tolosa". Perquè 'tot ho sap'. És molt coneguda l'animadversió entre l'actual reina espanyola i Joan Carles I.

Per la seva banda, l'expert en llenguatge gestual Julio García Gómez va analitzar la salutació entre Letícia i Melania Trump, descrivint-la com "dominant" per part de la reina espanyola. Segons García Gómez, Letícia va subjectar la mà de Melania de baix cap a dalt, un gest que transmet control i confiança, encara que no és habitual entre dones en aquest tipus de trobades.

A més, es va destacar que Donald Trump va optar per un vestit blau fosc en lloc del negre tradicional, cosa que va generar crítiques per part d'alguns observadors que van considerar que no va respectar plenament el protocol de vestimenta del Vaticà.