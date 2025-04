Pilar Eyre enfonsa Felip VI i Letícia Ortiz per la seva actitud en el funeral del Papa

per Mireia Puig

El comiat del papa Francesc al Vaticà va reunir líders de tot el món, però la presència dels reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, no va passar desapercebuda per a la periodista Pilar Eyre. Coneguda per la seva aguda mirada sobre la Casa Reial, Eyre va compartir les seves impressions sobre l'actitud dels monarques durant el solemne acte.

Una cerimònia marcada per la solemnitat i l'atenció mediàtica

El funeral del papa Francesc, celebrat a la Plaça de Sant Pere, va congregar més de 200.000 persones i 130 delegacions oficials, incloent 50 caps d'Estat i 10 monarques. Entre ells, els reis Felip VI i Letícia van encapçalar la representació espanyola, acompanyats per les vicepresidentes María Jesús Montero i Yolanda Díaz, el ministre Félix Bolaños i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.

La reina Letícia va complir amb l'estricte protocol vaticà, lluïnt un vestit negre de màniga llarga, mantellina de puntes sense pinta i un fermall històric pertanyent a les joies de passar de la reina Victòria Eugènia. No obstant això, la seva actitud durant la cerimònia va ser objecte d'anàlisi.

Pilar Eyre: "He vist els reis molt incòmodes"

En una entrevista per a la revista Lecturas, Pilar Eyre va expressar la seva percepció sobre l'actitud dels monarques: "He vist els reis Felip i Letícia molt incòmodes i a mi m'han fet sentir també molt incòmoda". La periodista va assenyalar que, mentre altres monarques intercanviaven converses, Felip i Letícia romanien asseguts, cosa que li va transmetre una sensació d'aïllament.

Eyre també va comentar sobre la ubicació dels reis durant la cerimònia, destacant que es trobaven al costat del president d'Estònia i a prop de Donald i Melania Trump. La periodista va especular sobre com s'hauria presentat el rei Felip a Trump, suggerint que l'expresident nord-americà podria no haver-lo reconegut.

Pedro Sánchez criticat per no assistir

L'actitud dels reis durant el funeral ha generat diverses opinions. Alguns mitjans van destacar que la reina Letícia no es va persignar durant la missa, un gest que ha estat interpretat de diferents maneres, considerant el seu paper com a reina consort d'un país tradicionalment catòlic.

D'altra banda, l'absència del president del Govern, Pedro Sánchez, va ser objecte de debat. Pilar Eyre va defensar la seva inassistència, explicant que, segons el protocol establert des de l'època de Felip González, en actes com funerals de caps d'Estat, és el rei qui representa Espanya, acompanyat per ministres, i no el president del Govern.

Un esdeveniment que deixa preguntes obertes

La participació dels reis en el funeral del papa Francesc ha estat analitzada des de múltiples perspectives, des del seu comportament durant la cerimònia fins a la seva interacció amb altres líders mundials. Les observacions de Pilar Eyre aporten una visió crítica sobre l'actuació dels monarques en un esdeveniment de tal magnitud.