Giro de 180º sobre el rumor de Gerard Piqué y Clara Chía: Laura Fa habla claro

Desde hace días, el universo de la prensa rosa no habla de otra cosa que del supuesto final entre Gerard Piqué y Clara Chía. Las alarmas saltaban cuando la periodista Adriana Dorronsoro anunciaba en exclusiva la ruptura de la pareja por una supuesta infidelidad. Como era de esperar, la noticia recorrió rápidamente las redes sociales y medios especializados, generando todo tipo de especulaciones y comentarios. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos rumores?

El anuncio de Adriana Dorronsoro sacudió la tranquilidad de la pareja formada por el exjugador del FC Barcelona y Clara Chía, quienes llevan ya tiempo en el ojo del huracán mediático desde que oficializaron su relación tras la polémica ruptura de Piqué con Shakira. Según la información difundida inicialmente, la separación se habría producido debido a una infidelidad, aunque sin detalles específicos sobre quién habría cometido la supuesta traición.

| 3Cat

Sin embargo, apenas unos días después, ha llegado una versión radicalmente distinta, esta vez de la mano de otra reputada especialista del corazón, Laura Fa, que ha aclarado toda esta situación durante su participación en el programa 'Col·lapse' de TV3. La periodista catalana ha puesto el freno y ha explicado claramente la realidad que envuelve a la pareja, generando un verdadero giro de 180º en el relato inicial.

Laura Fa lo desmiente

Laura Fa, conocida por su exhaustivo conocimiento sobre la vida privada de Gerard Piqué, abordó frontalmente la controversia. "La periodista que lo dijo es una periodista que no se inventa las informaciones", comenzó admitiendo Fa, reconociendo así la credibilidad de Adriana Dorronsoro. No obstante, rápidamente marcó una distancia con esa información: "Dijo que habían roto y que era por una infidelidad. Lorena y yo, que somos 'piquetólogas', dijimos que no nos habíamos enterado de nada".

| @3gerardpique

Laura Fa, caracterizada por sus informaciones contrastadas y cercanía a fuentes fiables, añadió más detalles sobre cómo procedieron ella y su compañera ante este rumor: "Hicimos menos llamadas de las habituales, porque enseguida, casi por fuentes oficiales, nos desmintieron". Aclarando la cercanía de sus fuentes, explicó: "Directo no, porque no hemos hablado directamente con ellos, pero casi. Quiero decir que casi muy directo".

Estas fuentes, casi oficiales según Fa, desmintieron tajantemente la separación: "Lo que dicen es que es mentira. Que es mentira, que ellos, además, tenían ganas de desmentirlo, porque hace mucho tiempo que es recurrente que la gente diga que se han separado". Con estas declaraciones, Laura Fa aporta una perspectiva mucho más tranquilizadora sobre la situación actual de Piqué y Clara Chía, dejando claro que ambos siguen juntos, enfrentándose una vez más a los constantes rumores que circulan alrededor de su relación.

Ahora, tras este giro inesperado, queda por ver cómo reaccionará el público y si la pareja decidirá romper finalmente su habitual silencio para zanjar públicamente este episodio de especulaciones. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Conseguirán Piqué y Clara Chía mantener la estabilidad de su relación frente al incesante escrutinio mediático?