L’espectacular invent d’un amic de Josep Maria Mainat

El productor musical Josep Maria Mainat ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què comparteix amb els seus seguidors l'últim invent d'un amic. Aparentment, és una funda de la qual apareixen unes caixetes que poden semblar CDs de música o alguna cosa amb una mida similar. Però no és cap dispositiu amb música emmagatzemada.

Sí que té a veure amb la música. És un piano desmuntable. Són tecles d'un piano. Tecles del mateix color que el piano habitual: blanques i negres. Segons Mainat, tenen la mateixa qualitat de so i es poden guardar i transportar. Tot són avantatges. És un piano portàtil. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i tothom ha reaccionat de la mateixa manera: amb sorpresa.

Li pregunten si sona igual de bé que un altre piano i l'exmembre de La Trinca ha assegurat que l'ha escoltat amb auriculars i sona "espectacular". Altres l'han felicitat per voler compartir aquest invent amb els seus seguidors de l'antic Twitter.

Josep Maria Mainat, una vida vinculada a la música

Josep Maria Mainat i Castells va néixer a Canet de Mar el 24 d'octubre de 1946, és una figura clau de la cultura popular catalana, conegut tant per la seva faceta artística com per la seva trajectòria com a productor audiovisual i empresari innovador. La seva carrera comença el 1969 quan, juntament amb Toni Cruz i Miquel Àngel Pascual, va fundar el cèlebre grup La Trinca.

Aquesta formació es va convertir en un fenomen musical i humorístic, publicant més de vint discos al llarg dels anys setanta i vuitanta. La Trinca va destacar per la seva sàtira política i social a Catalunya i va saber fer el salt al públic estatal adaptant part del seu repertori al castellà, arribant fins i tot a Llatinoamèrica.

| TV3, XCatalunya

La transició de Mainat de l'escenari a la televisió va ser natural i fructífera. A finals dels anys vuitanta es va incorporar al món audiovisual com a creador i guionista de programes com “No passa res” a TV3 i “Tariro, tariro” a TVE. Però el seu gran salt arribaria el 1987, quan, juntament amb els seus companys de La Trinca, va fundar Gestmusic, la productora d'entreteniment més exitosa de la història recent a Espanya.

Sota el segell de Gestmusic, Mainat va impulsar formats que avui són història de la televisió: des de “No te rías, que es peor” i “Crónicas Marcianas” fins a “Operación Triunfo” i “¡Mira quién baila!”, amb una capacitat única per anticipar tendències i connectar amb el gran públic.

L'any 2007, després de vendre Gestmusic a Endemol per una xifra propera als noranta milions d'euros, Mainat es va mantenir com a director executiu, on va consolidar el prestigi en el sector i va aconseguir una important rendibilitat personal i empresarial.