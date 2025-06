'Com si fos ahir' del 17 de juny: Moment clau de la Gemma amb la Patri

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 17 de juny arriba marcat per preocupacions familiars, decisions vitals i la necessitat de tancar etapes per començar de nou.

L’Andreu està cada cop més inquiet per la situació de la Patri, que ara viu amb el Bernat. Coneixedor de la relació tòxica que s’està generant —sobretot després de descobrir que el Bernat controla la Patri fins al punt de fer-li fer “directes” perquè li ensenyi on és i què fa—, l’Andreu sent que germana del Manel s’allunya i pot estar atrapada en una relació de dependència.

Per això, demana a la Gemma que, aprofitant la seva proximitat i la seva experiència, esbrini com està realment la Patri i si necessita ajuda. Aquesta preocupació obrirà la porta a una conversa sincera entre dones i potser a la primera intervenció directa del cercle d’amistats i família per protegir la Patri d’una situació potencialment perillosa. Tot i així, la Patri es mostra molt enamorada i la Gemma queda convençuda malgrat que inicialment s’havia espantat amb el què li havia dit el seu ex.

| TV3

Moviments a l'Institut

Mentrestant, a l’institut, arriba un canvi radical en l’equip directiu. L’Adela, que portava dies sentint-se superada i qüestionada per les maniobres del Bolaños i per l’ambient cada cop més tens, es veu obligada a agafar la baixa mèdica per salut. Aquesta decisió la porta a renunciar a presentar-se com a directora, deixant el lloc a la deriva i deixant el Quique davant d’una cruïlla: haurà de prendre una decisió dràstica sobre el seu futur i el seu paper dins el centre.

El Quique, que havia estat temptat pel Bolaños per ser el seu cap d’estudis però que també s’ha vist atret per l’opció d’impulsar un canvi real, es troba ara amb la responsabilitat d’escollir entre la comoditat o el compromís i potser haurà de fer un pas endavant més valent del que mai s’hauria imaginat. El Bolaños no s’aturarà i fins i tot ha acusat l’Adela de fomentar la violencia.

Guerra total entre el Jordi i la Gina

Finalment, la convivència a s’Agaró ha quedat irremeiablement tocada després de les darreres discussions i el descobriment que la Gina i l’Eva havien estat llogant l’apartament sense avisar el Jordi.

| TV3, XCatalunya

Davant l’acumulació de tensions, retrets i desconfiança – i l’episodi del pernil - els tres prenen una decisió dràstica però necessària: vendre’s l’apartament per evitar més conflictes i poder tancar una etapa que ja només els generava malestar. Però la cosa no acaba aquí ja que continuen discutint.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 17 de juny de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda. Acabarà quaranta minuts més tard. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.