Gir de 180 graus en la vida de la reina Camilla

Pocs podien pensar fa anys que Camilla Parker-Bowles (el seu aleshores nom de casada) acabaria sent reina d'Anglaterra. Amb tot el dret per desig exprés de la Reina Isabel II. L'anterior monarca va voler que Camilla no fos només consort i rebés el tractament ple com a reina. L'escàndol en saber-se que era l'amant de l'aleshores príncep de Gal·les - avui Carles III - la va enemistar amb el poble britànic. La ciutadania sentia més simpatia per Diana de Gales i va costar molt superar tot això.

De figura controvertida a pilar de la corona: la reina Camilla es prepara per al seu major desafiament diplomàtic fins ara. Aquesta tardor, serà l'amfitriona, juntament amb el rei Carles III, d'una visita d'Estat que ja està fent parlar arreu del món i que consolida el seu nou i indiscutible paper al cor de la monarquia britànica.

El castell de Windsor, carregat d'història i simbolisme, es prepara per a una tardor de màxima tensió diplomàtica. Al centre de tots els preparatius hi ha la reina Camilla, l'evolució de la qual dins la família reial ha estat tan discreta com implacable. Lluny queden els dies en què era una figura observada amb recel; avui, s'erigeix en un suport fonamental per a la corona i per al seu marit, el rei Carles III, assumint un protagonisme que pocs haurien vaticinat anys enrere.

La seva creixent agenda en solitari i la seva presència serena en actes de gran calibre demostren que el seu rol ha transcendit el de mera consort per convertir-se en una peça clau de la institució.

Una visita sense precedents que posa a prova la reina

L'esdeveniment que marcarà un abans i un després al calendari dels Windsor és la visita d'Estat de l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, acompanyat de la seva esposa Melania. Entre el 17 i el 19 de setembre, els Trump seran rebuts amb tots els honors al castell de Windsor. El que fa aquesta visita particularment notable és que és la segona d'aquest tipus que s'atorga a un president nord-americà, un fet sense precedents en la història moderna que subratlla la importància estratègica de la relació entre ambdues nacions.

La invitació formal va ser lliurada pel primer ministre, Keir Starmer, consolidant un gest diplomàtic d'alt nivell en què la monarquia actua com el perfecte amfitrió. Per a Camilla, aquest esdeveniment representa la culminació de la seva transformació pública.

Serà ella, juntament amb Carles, qui presideixi les cerimònies, sopars de gala i trobades, situant-la sota el focus mediàtic internacional en un paper que en el seu dia va ocupar la icònica reina Isabel II. Totes les mirades estaran posades en el seu acompliment, el seu estil i la seva capacitat per navegar les complexitats d'una trobada d'aquesta magnitud.

De la discreció a la confiança: l'ascens de Camilla

Els qui segueixen de prop la vida de la reialesa britànica han estat testimonis del notable canvi en la reina Camilla. Experts en llenguatge corporal i cronistes reials coincideixen que ha desenvolupat una "confiança tranquil·la" i s'ha convertit en la "roca" d'un rei Carles que, de vegades, ha mostrat signes de nerviosisme.

La seva evolució no ha estat un camí fàcil, marcada per l'escrutini públic i l'ombra de la princesa Diana. Tanmateix, amb el temps, la seva dedicació als seus patronats, el seu sentit del deure i el seu suport incondicional al monarca li han valgut un respecte creixent.

Fonts properes al palau la descriuen com una dona eficient i serena, la influència de la qual ha estat fonamental perquè Carles se senti més còmode en el seu paper de rei. Aquest nou protagonisme s'ha fet evident els darrers mesos, on ha assumit més compromisos en solitari i ha demostrat una notable desimboltura. La pròxima visita d'Estat no és només un deure, sinó una plataforma per consolidar aquesta nova imatge de persona segura i pilar indispensable de la monarquia britànica.