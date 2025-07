Felicitat màxima: es confirma la notícia de Malú i la seva parella, Ángel Fernández

per Cándido Casares

La màxima felicitat de Malú i la seva parella, Ángel Fernández, ha quedat al descobert després de la confirmació d'una gran notícia que consolida la seva relació. La parella ha estat vista en actitud còmplice i radiant en diferents punts del sud, cosa que no ha passat desapercebuda entre els seus seguidors ni als mitjans.

Malú travessa un estiu de somni, marcat per una gira musical exitosa i un romanç que ha anat prenent forma amb discreció i serenor. Mentre la seva filla, fruit de la seva anterior relació amb Albert Rivera, comparteix temps amb el seu pare, Malú gaudeix de la companyia de qui avui és el seu gran suport. Què ha passat realment entre ells perquè la felicitat es reflecteixi de manera tan evident.

| Europa Press

Malú i Ángel Fernández consoliden la seva relació a Cadis i Lanzarote

Malú no només ha tornat a brillar sobre els escenaris amb la seva gira A todo sí, sinó que també ha aconseguit recuperar el somriure en la seva vida personal. Des de fa gairebé un any comparteix el seu dia a dia amb Ángel Fernández, un professional del sector musical.

Mentre la petita Lucía passava uns dies amb el seu pare i la seva àvia a Toledo, la cantant i la seva parella es desplaçaven a Cadis. Allà no només van compartir moments d'intimitat, sinó que també van deixar entreveure, sense buscar-ho, l'excel·lent clima sentimental que viuen.

La gran notícia que confirma l'excel·lent moment de Malú i Ángel Fernández és que han compartit junts el seu primer estiu com a parella oficial, deixant-se veure a Cadis i Lanzarote.

| Europa Press

Aquesta convivència estiuenca no respon a unes simples vacances, sinó que també ha estat motivada per compromisos laborals d'Ángel. Aquest forma part de l'equip de Riff Producciones, l'empresa responsable dels concerts de grans artistes com Manuel Carrasco o Melendi.

Aquests petits detalls parlen d'una parella que s'entén, s'aproxima i s'acompanya fins i tot en els ritmes més exigents de la vida professional. En aquest sentit, l'estiu ha funcionat com una mena de prova que han superat amb nota, sumant plans sense alterar el desig de mantenir la seva vida privada lluny del focus.

Malú ha volgut acompanyar Ángel Fernández en la seva feina, mostrant així la seva implicació i el seu desig de compartir la rutina. Segons comenta El Español, tots dos estan "encantats" amb aquesta etapa que travessen i han gaudit no només de la feina, sinó també de la música i els paisatges junts.

Una parella discreta, estable i amb vincles sòlids

Tot i que la seva relació s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, la veritat és que Malú i Ángel Fernández fa més d'onze mesos que estan junts. Cada pas que fan sembla reforçar encara més els seus llaços. De fet, persones properes a l'artista confirmen que ell passa molt de temps a casa seva a Madrid, i que la connexió amb la petita Lucía és "meravellosa".

No sorprèn, per tant, que aquest estiu hagi estat la confirmació del que ja se sabia en privat: que la relació avança amb fermesa. Cal destacar que abans de ser parella, tots dos compartien una amistat profunda. De fet, va ser Malú qui, de manera afectuosa, li va posar el malnom El Turco, un mot que es va estendre ràpidament.

Sense cap dubte, l'estiu de Malú ha confirmat que la seva vida travessa un moment brillant tant en l'àmbit professional com en el personal. La seva relació amb Ángel Fernández es consolida amb naturalitat, respecte i una complicitat evident. Amb projectes, gires i amor per davant, la cantant demostra que el seu present és ple d'il·lusió i harmonia.