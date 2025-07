Ja és l'hora: la Rosa i en Manu confirmen el més gran a 'Pasapalabra'

L'emoció ha estat protagonista al plató de Pasapalabra després d'una aparició inesperada. Mentre Manu celebrava els seus 300 programes, Rosa irrompia per felicitar-lo d'una manera molt especial, deixant entreveure quelcom més profund que una simple amistat televisiva.

Tots dos van compartir una conversa única, sincera i plena de confidències. Una trobada que no només va celebrar l'èxit professional de Manu, sinó que va confirmar el que molts seguidors intuïen des de fa temps. Què és això tan gran que han volgut explicar junts?

| Atresmedia

Rosa confirma com de bon company ha estat Manu a Pasapalabra

L'escena va començar com una entrevista commemorativa a Manu, emmarcada en el seu històric pas per Pasapalabra. Però, sense avís previ, Rosa va irrompre al plató, desfermant una onada de tendresa i espontaneïtat. Amb paraules sinceres, li va dedicar un reconeixement emocional que va evidenciar la profunditat de la seva relació dins i fora de càmera.

Mentre recordaven anècdotes, compartien detalls personals que fins ara havien mantingut al marge del focus. Entre rialles i mirades còmplices, el to va anar guanyant en intensitat. Per què aquesta conversa ha donat tant de què parlar?

La primera a prendre la paraula va ser Rosa, visiblement emocionada per l'ocasió. Amb absoluta sinceritat, va compartir com ha estat conviure amb Manu durant tants programes: "Com a company és una persona molt tranquil·la. Quan portes una trajectòria tan llarga, passes per molts moments, alts, baixos, de tot anímicament", va començar dient.

| Atresmedia

Les seves declaracions no van ser simples elogis, sinó un testimoni real del suport que ha rebut. "Tenir una persona que et doni aquesta tranquil·litat, aquesta calma, quan tu estàs en una muntanya russa, doncs s'agraeix molt", va afegir. Les seves paraules, carregades d'afecte, reflectien no només agraïment, sinó admiració.

Rosa va insistir en una idea que defineix la seva percepció de Manu des del primer dia: "La paraula que utilitzaria seria aquesta: tranquil·litat". Aquesta serenor ha estat per a ella un pilar constant, especialment al principi, quan tot era nou i ell ja acumulava experiència. "Tenia aquest plus d'experiència i em va servir de mirall per saber per on anar", va confessar.

La companyonia de Rosa i Manu a Pasapalabra

El respecte i l'admiració mútua han definit cadascuna de les seves aparicions en pantalla. Més enllà de les proves i la pressió diària del concurs, Rosa i Manu han construït una dinàmica exemplar basada en la col·laboració. "El teu rival no és el teu contrincant, sinó els roscos, els guionistes, en aquest cas", va bromejar Manu durant la xerrada.

Aquesta manera d'entendre la competència ha marcat un punt d'inflexió en el to del programa. Tots dos han prioritzat la companyonia per sobre de l'individualisme. "Tu et centres a aconseguir el rosco i no en vèncer l'altra persona", va afegir Manu.

| Atresmedia

La seva sintonia no s'ha limitat al que és visible. Amb 170 programes compartits, s'acosten perillosament al rècord històric de 197 que van establir Orestes Barbero i Rafa Castaño. I ho fan sense ostentacions, amb naturalitat, com a fruit d'una convivència diària que va més enllà del concurs.

Manu i Rosa se sinceren sobre el que passa darrere de càmeres

L'entrevista també va obrir la porta a curiositats que fins ara no s'havien desvetllat. Rosa va parlar de la seva rutina abans de gravar cada programa: "Abans de començar estàs una mica més concentrada. En altres moments, xerrades, diàlegs, de temes molt diversos a més".

Manu, per la seva banda, va desmitificar una mica l'ambient entre bastidors: "Depèn del dia, però normalment estàs assegut al rosco i poqueta cosa més". Una rutina que, repetida dia rere dia, va generant un clima de familiaritat, de confiança.

| Atresmedia

Aquest temps compartit ha enfortit la seva relació més enllà del guió. Aquests espais d'espera, aquests silencis abans del rosco o les xerrades espontànies, han estat clau per construir el vincle que ara exhibeixen amb orgull.

Sense cap dubte, la complicitat entre Rosa i Manu ha quedat més que palesa en aquesta trobada inesperada. Pasapalabra ha estat l'escenari on tots dos han construït quelcom més que una trajectòria televisiva. La seva història conjunta confirma que els vincles autèntics també poden brillar a la pantalla.