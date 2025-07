Gir de 180 graus en la carrera professional de Cristina Riba

La maquinària de TV3 no descansa, i menys quan es tracta de la joia de la corona: els seus serveis informatius. Enmig d'una renovació sense precedents que ha suposat la sortida de rostres tan emblemàtics com Ramon Pellicer, una de les grans incògnites que mantenia en suspens l'audiència i els passadissos de la cadena era el destí de Cristina Riba. El seu nom era a totes les travesses, però no precisament per a un ascens.

Considerada per molts com la principal "damnificada" d'aquesta reorganització, el futur de la periodista semblava incert. Ara, la cadena mou fitxa i protagonitza un gir de guió que pocs esperaven, col·locant Riba al centre d'un dels seus projectes més estratègics per a la nova temporada. El que semblava un final de cicle s'ha convertit, contra tot pronòstic, en un nou i emocionant començament.

L'encreuament de camins de Cristina Riba després de la sortida dels veterans

Per entendre la magnitud de la notícia, cal rebobinar. La nova etapa dels Telenotícies de TV3 va implicar la sortida dels seus companys de plató: el llegendari Ramon Pellicer i Artur Peguera, que a més és la seva parella sentimental. Tots dos deixaven la primera línia per la seva veterania, superant els 60 anys. Tanmateix, Cristina Riba, amb 44 anys i una carrera en ple auge, quedava en una posició professional molt delicada.

| 3Cat, Federació Catalana de Futbol, Canva de Sparklestroke Global

La seva desvinculació de l'informatiu del cap de setmana, un espai de màxima audiència, va generar una onada d'especulacions. Quin lloc hi hauria per a ella en la nova estructura? El silenci de la cadena només alimentava la incertesa, fins que finalment s'ha desvetllat en exclusiva quin serà el seu nou i destacat rol.

De damnificada a protagonista: el seu nou destí a 3CatInfo

Lluny de quedar relegada a un segon pla, Cristina Riba farà el salt com una de les cares principals del nou canal de notícies de la corporació, que a partir del setembre es transformarà del clàssic 3/24 al renovat 3CatInfo. Segons ha avançat EN Blau, la periodista no només formarà part del projecte, sinó que serà una de les seves presentadores estrella.

Aquest moviment és tota una declaració d'intencions. No es tracta d'un destí menor, sinó de la posada de llarg del segon canal més important de la CCMA, un canal d'informació contínua que no descansa i que serà la punta de llança de la nova estratègia informativa. En aquesta nova aventura no hi estarà sola; l'acompanyarà com a presentador titular l'experiodista de tribunals i excorresponsal David Melgarejo, formant una nova i potent parella televisiva.

| TV3

Una renovació total: qui entra i qui surt del nou canal

L'arribada de Riba i Melgarejo és només la punta de l'iceberg d'una renovació profunda. El nou 3CatInfo mantindrà rostres joves i consolidats com Bea Dueñas, Anna Barreda, Sheila Allen i el veterà Jaume Freixes. Tanmateix, la revolució també implica comiats. Quatre presentadors clàssics del 3/24, Lídia Pràdanos, Esteve Soler, Noemí Fabregat i Bàrbara Arqué, deixen l'antena per assumir altres funcions dins de la casa.

A més, el canal viurà una integració històrica, ja que per primera vegada connectarà amb els estudis de Catalunya Ràdio per emetre tres hores diàries des d'allà, amb periodistes com Marc Teixidó al capdavant.

Es tanca així un capítol d'incertesa per a Cristina Riba amb un gir que reforça la seva posició a la cadena. La seva carrera no només no s'ha estancat, sinó que pivota cap a un desafiament majúscul, liderant un canal destinat a ser el referent informatiu de Catalunya. La revolució a TV3 ja és una realitat, i Riba en serà una de les protagonistes.