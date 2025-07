Giro de 180 grados en la carrera profesional de Cristina Riba

La maquinaria de TV3 no descansa, y menos cuando se trata de la joya de la corona: sus servicios informativos. En medio de una renovación sin precedentes que ha supuesto la salida de rostros tan emblemáticos como Ramon Pellicer, una de las grandes incógnitas que mantenía en vilo a la audiencia y a los pasillos de la cadena era el destino de Cristina Riba. Su nombre estaba en todas las quinielas, pero no precisamente para un ascenso.

Considerada por muchos como la principal "damnificada" de esta reorganización, el futuro de la periodista parecía incierto. Ahora, la cadena mueve ficha y protagoniza un giro de guion que pocos esperaban, colocando a Riba en el centro de uno de sus proyectos más estratégicos para la nueva temporada. Lo que parecía un final de ciclo se ha convertido, contra todo pronóstico, en un nuevo y emocionante comienzo.

La encrucijada de Cristina Riba tras la salida de los veteranos

Para entender la magnitud de la noticia, es necesario rebobinar. La nueva etapa de los Telenotícies de TV3 implicó la salida de sus compañeros de plató: el legendario Ramon Pellicer y Artur Peguera, quien además es su pareja sentimental. Ambos dejaban la primera línea por su veteranía, superando los 60 años. Sin embargo, Cristina Riba, con 44 años y una carrera en pleno auge, quedaba en una posición profesional muy delicada.

Su desvinculación del informativo del fin de semana, un espacio de máxima audiencia, generó una ola de especulaciones. ¿Qué lugar habría para ella en la nueva estructura? El silencio de la cadena solo alimentaba la incertidumbre, hasta que finalmente se ha desvelado en exclusiva el que será su nuevo y destacado rol.

De damnificada a protagonista: su nuevo destino en 3CatInfo

Lejos de quedar relegada a un segundo plano, Cristina Riba dará el salto como una de las caras principales del nuevo canal de noticias de la corporación, que a partir de septiembre se transformará del clásico 3/24 al renombrado 3CatInfo. Según ha avanzado EN Blau, la periodista no solo formará parte del proyecto, sino que será una de sus presentadoras estrella.

Este movimiento es toda una declaración de intenciones. No se trata de un destino menor, sino de la puesta de largo del segundo canal más importante de la CCMA, un canal de información continua que no descansa y que será la punta de lanza de la nueva estrategia informativa. En esta nueva aventura no estará sola; la acompañará como presentador titular el experiodista de tribunales y excorresponsal David Melgarejo, formando una nueva y potente pareja televisiva.

Una renovación total: quién entra y quién sale del nuevo canal

La llegada de Riba y Melgarejo es solo la punta del iceberg de una renovación profunda. El nuevo 3CatInfo mantendrá a rostros jóvenes y consolidados como Bea Dueñas, Anna Barreda, Sheila Allen y el veterano Jaume Freixes. Sin embargo, la revolución también implica despedidas. Cuatro presentadores clásicos del 3/24, Lídia Pràdanos, Esteve Soler, Noemí Fabregat y Bàrbara Arqué, dejan la antena para asumir otras funciones dentro de la casa.

Además, el canal vivirá una integración histórica, ya que por primera vez conectará con los estudios de Catalunya Ràdio para emitir tres horas diarias desde allí, con periodistas como Marc Teixidó al frente.

Se cierra así un capítulo de incertidumbre para Cristina Riba con un giro que refuerza su posición en la cadena. Su carrera no solo no se ha estancado, sino que pivota hacia un desafío mayúsculo, liderando un canal destinado a ser el referente informativo de Cataluña. La revolución en TV3 ya es una realidad, y Riba será una de sus protagonistas.