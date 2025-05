Ni Ricard Ustrell ni Xavier Graset: El tapat per substituir Ramon Pellicer a TV3

S'acosten canvis profunds als Telenotícies de TV3. La nova temporada 2025-2026 marcarà una etapa de renovació total en els informatius de la cadena pública catalana: nou plató, nova sintonia, gràfics, logotip… i, el que més impacta a l'espectador, nous noms. Entre ells, un destaca pel simbòlic del possible adeu: Ramon Pellicer.

Als seus 65 anys, el rostre més veterà dels caps de setmana a la televisió catalana podria deixar de formar part de l'equip del TN cap de setmana. Encara que TV3 no ha tancat encara la llista definitiva de presentadors, la substitució en la direcció de l'espai suggereix que la sortida de Pellicer és més que probable.

Adéu al croma, hola als LEDs

El canvi de cicle a TV3 no és únicament de continguts, també ho és d'estètica. El nou plató del TN, que portava mesos en construcció, apostarà per tecnologia punta: pantalles LED, major dinamisme visual i un entorn més proper al llenguatge audiovisual de les noves generacions.

| TV3, TikTok

S'abandona el clàssic croma verd, es reestructura la taula de presentadors i s'incorpora una pantalla vertical, similar a la d'un telèfon mòbil, com a símbol d'adaptació al llenguatge digital. L'objectiu de la cadena és modernitzar la marca TN sense perdre la credibilitat informativa que l'ha caracteritzada.

Un relleu estratègic en les direccions

Albert Calatrava, cap d'Informatius de la CCMA, va anunciar els nous editors per a cada franja. Laura Núñez serà la nova responsable del TN migdia; Anna Oliet seguirà codirigint el TN vespre juntament amb Toni Cruanyes; i la gran sorpresa ha estat Joan Raventós, actual corresponsal a Brussel·les, qui passarà a dirigir el TN cap de setmana.

| TV3

El nomenament de Raventós implica directament a Pellicer, que fins ara editava i presentava l'informatiu dels dissabtes i diumenges. Encara que TV3 insisteix que les funcions d'editor i presentador no han de coincidir, la decisió deixa entreveure un canvi més profund.

Fi d'una era a la televisió catalana?

Ramon Pellicer ha estat, durant anys, un dels rostres més reconeixibles de TV3. La seva presència, sòbria i sòlida, ha estat sinònim de credibilitat. El seu paper com a presentador i editor del TN cap de setmana el col·locava com una de les figures més respectades del periodisme televisiu català.

No obstant això, el contracte que el vincula amb la cadena —signat el passat 8 de gener de 2025— té data de caducitat: desembre d'aquest mateix any. Per primera vegada en molt de temps, no seguirà com a director. El camí cap a la seva possible retirada està obert, encara que ell no sembla tenir-ho tan clar.

Quin paper li queda a Pellicer?

Segons fonts internes, hi ha sobre la taula tres opcions clares. La primera, que continuï presentant el TN cap de setmana sota la direcció de Raventós, la qual cosa implicaria una reducció de sou en no exercir tasques d'edició. La segona, que TV3 li ofereixi un altre programa dins de la cadena.

I la tercera, la més dràstica: que TV3 i Pellicer decideixin posar punt final a la seva relació professional amb tots els honors, marcant el final d'una etapa històrica a la televisió pública catalana.

La frase que aclareix la seva postura

En una entrevista recent dins de la mateixa casa, Ramon Pellicer va deixar clara la seva manera d'entendre la jubilació. Amb calma, va expressar: “Jo estic molt content amb la meva vida i res que digui una agenda ho canviarà. Vull que ho canviï el meu pensament de les coses. Mentre jo gaudeixi i pugui ser útil en el meu dia a dia, seguiré treballant.”

Aquesta frase, sincera i ferma, resumeix l'esperit de Pellicer. Però la veritat és que, amb l'arribada de Joan Raventós a la direcció del TN cap de setmana, la seva continuïtat com a rostre dels informatius està més en l'aire que mai.