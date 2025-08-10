Logo xcatalunya.cat
Una dona somrient en primer pla amb el Palau de Buckingham de fons i un xef sostenint un plat de menjar dins d’un cercle vermell a la cantonada superior dreta
Els secrets de la dieta de la princesa Anna
Gent

Exxef de la Família Reial britànica revela el truc de la princesa Anna per a la digestió

Els sorprenents i frugals hàbits de la germana de Carles III surten a la llum

Xavi Martín
Xavi Martín

La Família Reial britànica viu sota un escrutini constant, on cada gest s'analitza i cada tradició es reverencia. Tanmateix, són els detalls quotidians, aquells que passen lluny del focus mediàtic, els que realment defineixen els seus membres.

En els darrers temps, l'exxef reial Darren McGrady s'ha convertit en una font inesgotable d'anècdotes palatines a través del seu canal de YouTube, desvelant els secrets culinaris dels Windsor. Si fa poc ens sorprenia amb l'esmorzar saludable de Lady Di, ara ha posat el focus en la Princesa Anna, revelant uns costums que la confirmen com la royal més pragmàtica i impredictible del clan.

Lluny de l'opulència que es podria esperar, la dieta de l'única filla d'Isabel II és, en paraules del seu antic cuiner, "sorprenentment antiquada". I entre les seves particularitats, en destaca una que ha deixat a molts perplexos i que, segons ell, és la seva gran aliada per a una bona digestió.

Dona gran amb barret elegant i vestimenta formal sostenint un senyal d’stop vermell que diu STOP
Muntatge en què apareix la princesa Anna i un senyal de stop | XCatalunya, redes, Ahsan Creative

El plàtan gairebé negre: el secret digestiu de la Princesa

Per a la majoria, un plàtan la pell del qual ha agafat un to gairebé negre és una fruita passada, destinada a les escombraries o, com a molt, a un pa de pessic. Per a la Princesa Anna, però, és l'ingredient perfecte per començar el dia. McGrady ha explicat amb sorpresa que la germana del Rei Carles III els prefereix "gairebé negres, massa madurs, perquè així es digereixen més fàcilment".

Però la peculiaritat no acaba aquí. Fidel a l'estricte protocol reial, la Princesa Anna no pela la fruita amb les mans. En el seu lloc, utilitza ganivet i forquilla per tallar-la i consumir-la, un gest que subratlla aquesta barreja de pragmatisme personal i respecte per les formes que tant la caracteritza. Aquest senzill hàbit matinal és només la punta de l'iceberg d'una filosofia de vida on la senzillesa mana per sobre de qualsevol extravagància.

Una dieta marcada per la frugalitat i els sabors d'abans

El xef reial, que va passar més d'una dècada observant els gustos de la reialesa, admet que la Princesa Anna mai no ha tingut grans pretensions culinàries. De fet, la seva frugalitat és llegendària dins dels murs del palau.

Un dels seus plats predilectes són els kippers, un tipus d'arengada fumada molt tradicional al Regne Unit, que sol acompanyar amb patates bullides o una simple amanida. La seva passió per aquest peix és tal que, segons s'ha sabut, envia cartes d'agraïment a una empresa familiar de Whitby (Yorkshire) que li'n subministra.

Un grup de persones somriu i conversa en un espai interior il·luminat, algunes vesteixen roba esportiva i d’altres roba casual, al fons s’observa una bandera del Regne Unit.
La princesa Anna en un acte oficial | Royal UK

Però el més sorprenent arriba quan té convidats. Darren McGrady explica que no és estrany que la Princesa ofereixi als seus comensals pastissos enllaunats de la marca Fray Bentos o un simple pastís de porc. Res de menús escrits a mà ni porcellanes de gala. I com a colofó, de vegades serveix un gelat de gel de xocolata perquè els seus convidats se'l mengin al cotxe de tornada a casa, una solució pràctica per no allargar la vetllada més del necessari.

Reflex d'una personalitat indestructible

Aquests hàbits alimentaris no són un caprici, sinó el fidel reflex del seu caràcter. Coneguda per ser el membre més treballador de la Família Reial, amb una agenda que supera la de qualsevol altre royal, la Princesa Anna és una dona directa, austera i sense temps per a frivolitats. La seva dieta, minimalista i funcional, és una extensió de la seva personalitat.

Fins i tot en ocasions especials, com el seu aniversari, el seu plat preferit, el faisà cuinat amb espècies i chutney de mango, es prepara seguint una recepta funcional, més enfocada en el gust que en la presentació.

Aquesta fortalesa i pragmatisme s'han fet evidents un cop més després del recent accident que va patir a la seva finca i que li va causar una pèrdua de memòria temporal. Lluny de retirar-se, la Princesa ha manifestat la seva ferma intenció de continuar servint la Corona, demostrant un cop més la seva naturalesa indestructible.

