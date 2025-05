Gir de 180 graus amb Melody després de la decisió de la seva parella

Després del resultat inesperat de Melody a Eurovisió 2025, on el seu tema "Esa Diva" amb prou feines va aconseguir 37 punts i la va posicionar en el lloc 24 de 26, la cantant ha optat per una retirada temporal del focus mediàtic. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció és el canvi d'actitud de la seva parella, Ignacio Batallán, qui ha decidit mantenir-se en silenci, allunyant-se de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Un canvi d'estratègia després del festival

Ignacio Batallán, entrenador personal i parella de Melody, ha estat un suport constant durant la preparació i participació de la cantant en el certamen europeu. Des de la seva arribada a Basilea, va compartir missatges d'alè i orgull cap a l'artista. No obstant això, després del resultat, ha optat per un perfil baix, evitant publicacions i declaracions públiques.

Aquest canvi d'actitud ha sorprès a molts, ja que Batallán havia estat una figura visible en el procés eurovisiu de Melody. La seva decisió de mantenir-se en silenci sembla alinear-se amb la de la cantant, qui també ha cancel·lat els seus compromisos mediàtics i ha tornat a Màlaga per passar temps amb la seva família.

Reaccions al batacada

Malgrat el silenci, Batallán va expressar el seu suport a Melody a través d'un missatge emotiu a les xarxes socials, destacant el seu orgull per l'actuació de la cantant i l'esforç invertit en el projecte eurovisiu. "T'has menjat l'escenari. Has brillat. Has callat moltes boques. Quina barbaritat amor meu. Estem orgullosos", va escriure.

Per la seva banda, Melody ha anunciat que oferirà una roda de premsa el pròxim dilluns 26 de maig a Prado del Rey, on abordarà la seva experiència a Eurovisió i respondrà a les especulacions sorgides després de la seva participació.

Suport de la seva parella

Aquest període de reflexió i silenci per part de la parella sembla ser una estratègia per gestionar la situació amb serenitat i evitar alimentar la polèmica. Tots dos han decidit prioritzar el seu benestar personal i familiar, allunyant-se temporalment del focus mediàtic.

L'actitud de Ignacio Batallán ha estat interpretada per molts com un gest de respecte i suport cap a Melody, permetent-li espai per processar el que ha passat i preparar-se per compartir la seva versió dels fets en la pròxima roda de premsa.

En un moment d'alta exposició mediàtica, la parella ha optat per la discreció, una decisió que ha estat valorada positivament pels seus seguidors i que demostra el seu compromís mutu i fortalesa davant l'adversitat.