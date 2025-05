Giro de 180 grados con Melody tras la decisión de su pareja

Tras el inesperado resultado de Melody en Eurovisión 2025, donde su tema "Esa Diva" apenas logró 37 puntos y la posicionó en el puesto 24 de 26, la cantante ha optado por un retiro temporal del foco mediático. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el cambio de actitud de su pareja, Ignacio Batallán, quien ha decidido mantenerse en silencio, alejándose de las redes sociales y los medios de comunicación.

Un cambio de estrategia tras el festival

Ignacio Batallán, entrenador personal y pareja de Melody, ha sido un apoyo constante durante la preparación y participación de la cantante en el certamen europeo. Desde su llegada a Basilea, compartió mensajes de aliento y orgullo hacia la artista. Sin embargo, tras el resultado, ha optado por un perfil bajo, evitando publicaciones y declaraciones públicas.

Este cambio de actitud ha sorprendido a muchos, ya que Batallán había sido una figura visible en el proceso eurovisivo de Melody. Su decisión de mantenerse en silencio parece alinearse con la de la cantante, quien también ha cancelado sus compromisos mediáticos y ha regresado a Málaga para pasar tiempo con su familia.

Reacciones al batacazo

A pesar del silencio, Batallán expresó su apoyo a Melody a través de un emotivo mensaje en redes sociales, destacando su orgullo por la actuación de la cantante y el esfuerzo invertido en el proyecto eurovisivo. "Te has comido el escenario. Has brillado. Has callado muchas bocas. Qué barbaridad mi amor. Estamos orgullosos", escribió.

Por su parte, Melody ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa el próximo lunes 26 de mayo en Prado del Rey, donde abordará su experiencia en Eurovisión y responderá a las especulaciones surgidas tras su participación.

Apoyo de su pareja

Este período de reflexión y silencio por parte de la pareja parece ser una estrategia para manejar la situación con serenidad y evitar alimentar la polémica. Ambos han decidido priorizar su bienestar personal y familiar, alejándose temporalmente del foco mediático.

La actitud de Ignacio Batallán ha sido interpretada por muchos como un gesto de respeto y apoyo hacia Melody, permitiéndole espacio para procesar lo ocurrido y prepararse para compartir su versión de los hechos en la próxima rueda de prensa.

En un momento de alta exposición mediática, la pareja ha optado por la discreción, una decisión que ha sido valorada positivamente por sus seguidores y que demuestra su compromiso mutuo y fortaleza ante la adversidad.