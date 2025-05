Toni Aguilar ho explica tot: 'Melody...'

La participació de Melody a Eurovisió 2025 ha deixat una estela d'emocions trobades i reflexions profundes. Després de la seva actuació amb "Esa Diva", l'artista sevillana s'ha convertit en el centre d'atenció. No només pel seu rendiment a l'escenari, sinó també per les reaccions que ha suscitat en el seu entorn professional i personal.

Un resultat decebedor

Melody va representar Espanya al Festival d'Eurovisió amb la cançó "Esa Diva", obtenint el lloc 24 de 26 participants, amb un total de 37 punts. L'actuació, encara que tècnicament impecable i amb una posada en escena impactant, no va aconseguir convèncer ni el jurat ni el públic.

Tony Aguilar, comentarista del festival per a RTVE, va compartir la seva sorpresa davant el resultat, destacant que ni l'equip tècnic ni la pròpia Melody esperaven una posició tan baixa. Aguilar va relatar que, després de la final, va trobar la cantant "decebuda i molt empipada". Encara que posteriorment va intentar animar l'equip cantant el seu tema durant el trajecte a l'hotel.

La reacció de Melody

En els dies posteriors al festival, Melody va decidir cancel·lar la seva agenda i tornar a casa seva a la ciutat de Màlaga per així descansar amb el seu fill. Davant les especulacions sobre el seu estat d'ànim i possibles conflictes amb RTVE, l'artista va trencar el seu silenci, afirmant que no s'amagava i que simplement necessitava temps per recuperar-se. Va anunciar una roda de premsa per al dilluns a Prado del Rey, on compartirà la seva experiència al festival i aclarirà qualsevol malentès.

A més, s'ha revelat que el malestar de Melody podria haver-se gestat abans del festival. A causa de desacords amb l'organització sobre aspectes com l'elecció de ballarins i versions de la cançó. Un amic proper a la cantant va mencionar que aquests factors van contribuir a la seva frustració i que va arribar a penedir-se d'haver guanyat el Benidorm Fest.

Personalitats del món de l'espectacle també han mostrat el seu suport a Melody. Jorge Javier Vázquez, en la seva columna setmanal, va reconèixer el talent de l'artista espanyola i li va aconsellar moderar el seu rol de diva per evitar caure en la caricatura. Destacant que no necessita demostrar res més, ja que és indiscutiblement una estrella.

L'actuació de Melody a Eurovisió 2025 ha estat un reflex del seu professionalisme i resiliència, enfrontant crítiques i desafiaments amb enteresa. La seva pròxima roda de premsa serà una oportunitat perquè l'artista comparteixi la seva perspectiva i tanqui aquest capítol amb claredat i sinceritat.

A més, la conversa generada a les xarxes socials no ha cessat des d'aquella nit eurovisiva. A Twitter, nombrosos seguidors de la cantant han creat el hashtag #EstamosContigoMelody per mostrar-li el seu suport incondicional. Mentre que altres usuaris han aprofitat per debatre sobre el futur d'Espanya a Eurovisió i els criteris de selecció del Benidorm Fest.