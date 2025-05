El caché de Melody després de passar per Eurovisió: La xifra que augmenta un 230 %

per Sergi Guillén

La participació de Melody a Eurovisió 2025 ha marcat un abans i un després en la seva carrera. Encara que la seva cançó "Esa Diva" no va aconseguir conquerir el jurat ni el públic europeu, el seu pas pel certamen ha tingut un impacte en la seva trajectòria professional.

Un mal resultat que deixa una dada positiva

Melody, l'artista sevillana que es va donar a conèixer amb "El baile del gorila", va representar Espanya a Eurovisió 2025 amb el tema "Esa Diva". Malgrat una actuació enèrgica i una posada en escena cuidada, la cantant va obtenir la 24a posició amb 37 punts. Una classificació que va generar sorpresa i debat en l'àmbit musical espanyol.

No obstant això, lluny de ser un revés, la seva participació en el festival ha resultat en un notable increment del seu caixet. Segons el periodista Diego de la Viuda, el preu per concert de Melody ha passat de 10.500 euros a 26.620 euros. El que representa un augment del 230%.

| YouTube

La reacció del públic i dels seus col·legues no es va fer esperar. Artistes com Denna i Nil Moliner van expressar el seu suport a Melody, destacant que la seva actuació mereixia una millor classificació. Chanel, antiga representant d'Espanya a Eurovisió, també va mostrar el seu desacord amb la puntuació rebuda per Melody.

D'altra banda, el presentador Jorge Javier Vázquez va defensar l'artista en la seva columna setmanal. Reconeixent el seu talent i aconsellant-li moderar el seu rol de diva per evitar caure en la caricatura.

Un gran impuls econòmic

Malgrat les crítiques i del resultat en el festival, Melody ha sabut capitalitzar la seva participació a Eurovisió. Ha signat una gira titulada "Esa Diva Tour", amb uns 40 concerts programats fins al febrer de 2026, el que es tradueix en ingressos superiors al milió d'euros.

Melody - Esa Diva (Videoclip Oficial)

Així doncs, encara que el seu pas per Eurovisió no va ser l'esperat en termes de classificació, ha suposat un impuls en la seva carrera. L'artista ha demostrat que, més enllà dels resultats, la visibilitat i l'impacte mediàtic poden ser eines poderoses per rellançar una trajectòria artística.

Melody no ha dubtat a aprofitar l'ona mediàtica generada després de la seva participació eurovisiva, mostrant a les seves xarxes com viu aquest emocionant moment. L'artista ha compartit imatges i vídeos dels assajos, trobades amb fans i detalls exclusius de la seva gira, generant un feedback amb la seva audiència. Aquesta interacció, juntament amb l'augment en la popularitat, deixa clar que Melody sap adaptar-se als temps actuals i capitalitzar cada oportunitat que se li presenta.

Serà aquest l'inici d'una nova etapa per a Melody en la música nacional i internacional?. Només el temps ho dirà, però el cert és que ha sabut convertir un revés en una oportunitat.