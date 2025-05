L'expert en comunicació que retrata a Melody: 'Es tradueix...'

per Pol Nadal

La participació de Melody a Eurovisió 2025 ha generat una intensa polèmica, especialment després de l'anàlisi de l'expert en comunicació no verbal Javier Torregrosa, qui va interpretar la seva reacció en conèixer els resultats com una expressió de "fàstic". Aquesta anàlisi ha encès el debat sobre l'actuació de l'artista i el seu rendiment en el certamen europeu.

La reacció de Melody sota la lupa

Durant la gala final a Basilea, Melody va oferir una actuació impecable amb el seu tema "Esa Diva", destacant per la seva presència escènica i qualitat vocal. No obstant això, en rebre només 10 punts del televot, la seva expressió facial va captar l'atenció d'experts i espectadors.

Javier Torregrosa va assenyalar que la cantant va mostrar una expressió de "fàstic", evidenciada per l'elevació del llavi superior i la zona del bigoti, coneguda com "palium". Posteriorment, va esbossar un somriure que Torregrosa va descriure com "fals o social", indicant un intent de dissimular la seva decepció.

| YouTube

Reaccions a la seva expressió no verbal

Després del certamen, Melody va trencar el seu silenci i va negar estar amagada, explicant que es va prendre uns dies per descansar amb el seu fill. Va anunciar una roda de premsa per compartir les seves impressions sobre el festival i va demanar respecte als mitjans durant el seu temps personal.

L'actuació de Melody ha generat diverses reaccions en l'àmbit artístic. Artistes com Denna i Nil Moliner van expressar el seu suport, destacant que la seva actuació mereixia una millor classificació. Chanel, antiga representant d'Espanya a Eurovisió, també va criticar la puntuació rebuda per Melody.

En l'àmbit polític, la participació d'Israel en el festival ha estat objecte de controvèrsia, amb RTVE sol·licitant una auditoria a la UER en considerar que el vot popular podria estar influït pel conflicte a Gaza.

| TVE, La Sexta, XCatalunya

Crítiques dels espanyols a Eurovisió

La situació de Melody a Eurovisió 2025 reflecteix les complexitats del certamen, on factors artístics, polítics i emocionals s'entrellacen. La seva reacció, analitzada per experts, i les diverses opinions del públic i col·legues del medi, evidencien la intensitat amb què es viu el festival tant a l'escenari com fora d'ell.