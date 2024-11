Gir de 180 graus en el cas Pablo Motos-Broncano: Belén Esteban es pronuncia

per Sergi Guillén

La polèmica entre El Hormiguero i La Revuelta ha arribat a nivells insospitats després de les recents declaracions dels seus protagonistes. Tot va començar quan David Broncano, conductor del programa de TVE, va acusar Pablo Motos de pressionar els convidats perquè no assistissin al seu espai televisiu abans que al seu.

El detonant va ser l'absència del campió de MotoGP, Jorge Martín, que suposadament va decidir no acudir a La Revuelta a causa d'aquestes presumptes pràctiques. Les afirmacions de Broncano van generar un enorme enrenou, obligant els programes a defensar les seves postures públicament.

Pablo Motos i el seu equip van respondre amb un comunicat oficial, qualificant el conflicte de "malentès sense més importància". Segons van explicar, tot es devia a una confusió a l'agenda del representant de Jorge Martín.

Tot i això, Broncano no va cessar en les seves crítiques, assenyalant El Hormiguero com a responsable del que va denominar "una estratègia per perjudicar el seu programa". Aquesta cruïlla de declaracions va escalar ràpidament, convertint-se en tema central a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

El conflicte, que només semblava centrar-se en dues grans figures de la televisió, es va expandir al món de l'espectacle en general. Diverses celebritats van decidir opinar sobre el tema, aportant noves perspectives.

Entre elles destaca Belén Esteban, coneguda col·laboradora televisiva, que va sorprendre amb el seu pronunciament, desmuntant, segons molts, part del discurs de Broncano.

Belén Esteban en dóna la versió

Belén Esteban, des de la seva posició al programa Ni que fuéramos shhh de TEN TV, no va trigar a pronunciar-se. Segons va comentar, setmanes abans havia acudit a La Revuelta de David Broncano i, posteriorment, a El Hormiguero, sense rebre cap tipus de pressió per part de l'equip de Pablo Motos.

“Per mi, la culpa la té el representant (de Jorge Martín). Crec que hauria d'haver gestionat millor la situació”, va afirmar contundent durant la intervenció.

| @belenestebanmenendez

A més, Belén va voler deixar clara la seva postura en el cas. “No sé quins són els problemes de Broncano amb El Hormiguero, però jo no hi he tingut cap dificultat”, va sentenciar.

Les seves paraules van ser rebudes amb sorpresa, ja que desmuntaven part de l'argument central de Broncano sobre les suposades pressions exercides per Motos i el seu equip.

Opinions dividides al món de l'espectacle

La participació de Belén Esteban no va ser l'única. Altres cares mediàtiques també s'han posicionat respecte a aquesta polèmica, encara que les seves opinions han estat més discretes.

La situació ha servit per obrir un debat sobre les dinàmiques de la televisió i la competència entre programes en horaris estel·lars. De moment, el conflicte continua generant titulars, però el pronunciament de Belén Esteban ha aportat un gir important.

Mentre que El Hormiguero manté la seva postura que tot va ser un simple malentès, Broncano continua a l'ull de l'huracà amb les seves declaracions. El temps dirà si aquesta guerra televisiva aconsegueix calmar-se o si continuarà sent tema de conversa els propers dies.