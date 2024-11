La foto més boja del moment: Lamine Yamal i Belén Esteban

Fa diverses setmanes que Lamine Yamal és el centre d'atenció mediàtic al món del futbol. Després de consagrar-se com un dels millors jugadors del món amb tan sols 17 anys el seu nom no para d'acaparar portades i obrir tertúlies de programes esportius.

Tot i això, aquesta vegada el seu nom no només ha ressonat dins del món del periodisme esportiu. Una fotografia recent amb Belén Esteban ha fet que se'n comenci a parlar en l'àmbit de la premsa rosa.

Una trobada inesperada

Les xarxes socials han esclatat amb una imatge que sembla, a primera vista, sortida d'un univers alternatiu. Lamine Yamal, la jove promesa del Barça, posant amb Belén Esteban, coneguda com la "Princesa del Poble".

La fotografia va ser feta fa dues setmanes en un dels reservats del restaurant Patrón, a Barcelona, on tots dos van coincidir durant la celebració de l'aniversari de la dona.

| @belenestebanmenendez

La instantània va ser compartida per la pròpia Belén Esteban al seu perfil d'Instagram, acompanyada del missatge: “Encantada de conocerte, @lamineyamal”. En ella, tots dos llueixen relaxats i somrients, mostrant una complicitat que ha sorprès els seus seguidors.

Segons el que es comenta, Yamal estava gaudint d'una vetllada amb amics quan es va creuar amb la col·laboradora de televisió espanyola, que celebrava el seu aniversari al mateix local.

Una foto viral a les xarxes

Aquesta trobada fortuïta ha generat una allau de comentaris a X (Twitter), on usuaris han catalogat la imatge com “la foto més surrealista de l'any”.

I no n'hi ha per menys: Belén Esteban, una icona mediàtica de l'entreteniment a Espanya. I Lamine Yamal, un prodigi del futbol que amb només 17 anys ja està fent història al Barça, representen mons completament diferents, que, aquesta vegada, convergeixen de manera totalment inesperada.

L'elecció del restaurant Patrón tampoc no passa desapercebuda; ja que aquest local molt conegut de Barcelona és freqüentat tant per famosos del món de l'espectacle com per figures de l'esport. Això el converteix en un punt de trobada únic a la ciutat comtal. Pel que sembla, les coincidències màgiques no només passen als camps de futbol o als platós de televisió.

Per la seva banda, els seguidors de tots dos no han trigat a reaccionar. Mentre que els fans de Lamine Yamal destaquen la seva humilitat i proximitat per accedir a fer-se una foto. Els de Belén Esteban aplaudeixen la seva espontaneïtat i el seu do de gents, que la porten a connectar amb personalitats tan diverses.

La imatge, a més de generar rialles i sorpresa, posa de manifest com l'esport i la televisió continuen sent pilars fonamentals a la cultura popular. Aquesta trobada entre generacions i mons diferents ja ha deixat empremta a les xarxes, confirmant que, de vegades, les sorpreses més grans arriben si més no t'ho esperes.