El missatge de Jorge Martín a 'La Revuelta' després de no intervenir al programa de La 1

El dia d'ahir va ser sens dubte un d'aquells que seran recordats a la televisió després del moment de tensió viscut a 'La Revuelta' de David Broncano. El programa de televisió espanyola fa setmanes que lidera en audiències gràcies al seu estil únic i el seu humor picant, i destrona les altres cadenes en l'horari de 'Prime Time'.

Un d'aquests espais és 'El Hormiguero' de Pablo Motos, el qual feia uns quants anys que no competia en aquesta important franja horària. Tot i això, està veient com Broncano els treu la majoria d'espectadors, per la qual cosa han optat per fer una jugada molt bruta que no va asseure bé l'equip de RTVE.

El dia d'ahir, 'La Revuelta' hauria d'haver entrevistat Jorge Martín, el flamant nou campió de la Moto GP. Tot i això, Pablo Motos i el seu equip van moure 'els fils' perquè això no passés i aconseguir així una entrevista exclusiva amb el motociclista.

Tot això va passar quan el mateix Jorge ja es trobava als camerinos del programa de La 1, i Broncano va haver de sortir a parlar al públic sobre el succés. Entre xiulets, els presents van mostrar el seu descontent amb la decisió presa, i les xarxes socials no van trigar a començar a cremar.

| RTVE

El missatge de Jorge

Després del que va passar, Jorge Martín, va compartir un missatge a les seves xarxes socials després del contratemps abans de la seva intervenció a 'La Revuelta'. Com hem dit, el pilot tenia prevista una aparició al programa de La 1, però finalment no va poder sortir a l'aire.

A través de X (Twitter), Jorge Martín va agrair a tot l'equip del programa el seu esforç i professionalitat en tot moment. “Gràcies a tot l'equip de @LaRevuelta_TVE i al públic, va ser una gran nit”, va expressar al seu missatge. El pilot també va assegurar que aviat tornarà al programa per compartir la seva experiència amb els espectadors.

El programa 'La Revuelta', al seu torn, va dedicar unes paraules al pilot madrileny que recentment s'havia consagrat com a campió del món al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya.

A la seva piulada van destacar el comportament exemplar de Jorge Martín i tot el seu equip durant aquest moment incòmode. A més, també van subratllar que van fer tot el possible perquè l'entrevista pogués emetre's però les pressions d''El Hormiguero' van ser massa fortes.

“Vau tenir un comportament impecable i esperem convidar-vos novament més endavant. Serà un plaer celebrar amb tu un altre triomf”, va afirmar l'equip del programa a la seva publicació a X (Twitter).

La interacció entre les dues parts ha generat comentaris positius a les xarxes socials. Molts usuaris han elogiat l'actitud de Jorge Martín i del programa. La transparència i professionalitat demostrades per tots dos han estat molt valorades pels seguidors.