Borja Iglesias parla sobre la Revuelta i El Hormiguero després del 'cas Jorge Martín'

per Sergi Guillén

El programa de David Broncano, La Revuelta, emès a La 1, va protagonitzar ahir una de les polèmiques televisives més grans de l'any. Jorge Martín, pilot de MotoGP, havia de ser el convidat principal. Tot i això, Broncano ha explicat que, a última hora, Martín no aniria al programa.

Segons el presentador, El Hormiguero, liderat per Pablo Motos, havia fet maniobres d'última hora per assegurar-se una entrevista exclusiva amb el recent campió del món de Moto GP. Aquest inesperat canvi de plans va provocar un torrent de crítiques a les xarxes socials.

L'explicació de Broncano, directa i sincera, va generar una enorme empatia entre els seguidors de La Revuelta. Les paraules "mitja hora abans de començar ens han dit que a El Hormiguero ho han fitxat" van ressonar amb força.

Molts van veure aquest moviment com un exemple més de la pressió que programes consolidats exerceixen sobre els competidors. No van trigar a sorgir missatges de suport cap a David Broncano i el seu equip televisiu, entre ells, els de figures destacades com el futbolista Borja Iglesias.

Borja Iglesias: "Gràcies per ser els millors"

El davanter del RC Celta de Vigo, Borja Iglesias, conegut per la seva activitat a les diferents xarxes socials, no va dubtar a mostrar el seu suport a La Revuelta. A través d'un missatge a X (anteriorment Twitter), va escriure: "Gràcies per ser els millors". La seva declaració es va viralitzar ràpidament, acumulant milers d'interaccions en qüestió d'hores.

Aquest gest va reflectir el suport massiu que el programa va rebre per part del públic. La intervenció d'Iglesias no va ser l'única reacció destacada. Paloma del Río, periodista de RTVE, també va defensar l'equip de Broncano.

En un comentari directe, ha assenyalat: "Tots els que treballem a la televisió sabem què és perdre un convidat per pressions d'un altre programa. Males arts". La frase va reflectir la indignació generalitzada que va provocar l'estratègia d'El Hormiguero.

Reaccions des del món de la cultura i l'entreteniment

Noemí Galera, professora d'Operación Triunfo, va assegurar que ara és "fan de La Revuelta més que mai". Durant el programa es va emetre una secció humorística amb imatges d'animals que va encantar el públic. Entre les rialles, Dani Rovira també va expressar el seu suport amb el seu característic humor: " Si feu secció d'animals, aviseu-me, cabre***!".

| RTVE

Pepe Colubi, col·laborador habitual de Broncano, va qüestionar públicament la maniobra d'El Hormiguero: "Com ho han aconseguit?". A més, Bob Pop, escriptor i guionista, va deixar clara la seva postura: "Gràcies, Pablo Motos, per no trucar-nos per impedir que vinguéssim aquí".

Les seves paraules reflecteixen la percepció generalitzada que La Revuelta va actuar amb transparència i professionalisme davant de les pressions.

Ignatius Farray, amic proper de Broncano, també es va pronunciar sobre els fets. En el seu perfil de X, va descriure l'episodi com a "història de la televisió". Aquest comentari resumeix l'impacte que va tenir l'emissió d'ahir, considerada una fita en la lluita per l'ètica als mitjans.

Mentrestant, El Hormiguero no ha emès cap declaració oficial sobre això. El silenci de Pablo Motos i el seu equip contrasta amb l'allau de reaccions que ha generat el cas. Les crítiques cap al programa d'Antena 3 no cessen, alimentades per la percepció d'una conducta poc ètica.