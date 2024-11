'Com si fos ahir' 26 de novembre: Sabrem si la Mari Carmen viu després de l'agressió

El capítol d’aquest dilluns de ‘Com si fos ahir’ ha acabat de forma inesperada. De fet és el capítol que s’hauria d’haver emès divendres. Des de la DANA els capítols s’han endarrerit un dia i això provoca que capítols de divendres, amb finals forts, s’emetin dilluns. Un ‘problema’ que se solucionarà aquest divendres amb l’emissió de dos capítols. Dos capítols on passaran coses que deixaran amb l’ai al cor als fans de la sèrie. Però ja hi arribarem.

És viva la Mari Carmen?

Tornant al capítol d’avui, hem vist com l’Ismael entrava d’amagat a La Iaia per robar els diners que la Marta guardava. El seu objectiu és fugir amb l’Aloma i anar al concert a la Catalunya Nord però ara l’ha feta grossa. La Mari Carmen (Teresa Urroz) l’ha enxampat – tot i que no ha vist qui era – i l’Ismael li ha clavat una empenta. La dona ha quedat inconscient. Aquest dimarts veurem que el Toni petit truca a la Mari Carmen perquè la dona encara no ha tornat a casa. Com que no li contesta, avisa la Noe.

La Marta també parla amb el Litus i la cara de l’Ismael és un poema. Finalment la troben i truquen a l’ambulància i Mossos. La policia creu que el lladre era algú que estava esperant que marxés el Toni Petit i que no es pensava que la Mari Carmen encara hi seria.

| TV3

La situació del Rodri es complica

En una segona trama veurem les conseqüències del greu problema de salut del germà del Rodri. Això va impedir que anés a Sevilla, juntament amb l’Eva i l’Andreu. Ells dos han passat la nit amb el Rodri, l'home està passant un mal tràngol perquè el seu germà ha tingut una crisi greu. Ha quedat pitjor del què ha estava, no té activitat cerebral i l’Eva creu que aquesta no és forma de viure. Li comenta al Rodri que diu que ha de trobar el moment i que no pot fer-ho tot sol. L’Eva li fa costat.

La Patri penedida d'haver deixat el Toni Petit

Finalment, la darrera trama tindrà a veure amb la Patri. Necessita diners per viure i la situació a l’escape room és insostenible. No surten els números. No tenen diners per a invertir però si no inverteixen en noves sales no generen prou. El Valeri li demana arriscar. La Naiara agafa la grip i el Toni petit ve a cuidar-la. Quan la Patri el veu, sent nostàlgia de quan estaven junts.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 26 de novembre de 2024?

L'episodi començarà, segons la programació oficial de TV3, a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.