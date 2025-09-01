El gesto que Leonor ha hecho en Murcia con su mano sorprenderá a la reina Letizia

La princesa Leonor ha llegado hoy a la Academia del Aire de San Javier, en Murcia, para continuar con su formación castrense. En directo se está siguiendo este acto, en el que ha llamado poderosamente la atención un gesto de ella con la mano que habrá sorprendido a su madre, la reina Letizia.

Sí, la soberana se habrá quedado gratamente reconfortada al ver lo hecho por Leonor. Y es que demuestra que para esta ella es un referente.

El detalle de Leonor que ha recordado a la reina Letizia

La princesa Leonor ha comenzado hoy su formación dentro del Ejército del Aire, integrándose en la academia militar de Murcia. Su llegada al lugar ha sido retransmitida en directo, pues hay mucho interés en conocer todos los pasos que está dando la heredera al trono.

En esta cita hay algo que ha sorprendido a todos los presentes, a quienes la seguían por televisión e incluso seguro a la propia reina Letizia, desde casa. Y es que la joven ha llegado, ataviada con el pertinente uniforme, se ha quitado el guante y ha saludado a las autoridades. En concreto, ha llamado la atención la manera enérgica con la que ha estrechado la mano a aquellas.

Lo llamativo no ha sido el protocolo en sí, sino la manera con la que ha estrechado las manos de los presentes. Un gesto firme, con seguridad y cercanía, que muchos han comparado de inmediato con el característico saludo de la soberana en sus actos oficiales. Esa manera de dar la mano, clara y contundente, ha sido siempre una de las señas de identidad de la esposa del rey Felipe.

El paralelismo entre madre e hija ha resultado inevitable. La princesa parece haber adoptado como referencia la actitud de su madre, mostrando que no solo aprende en la academia militar, sino también en el terreno de la representación institucional. Este detalle ha sido percibido como un signo de que la heredera se está formando en todos los frentes: disciplina militar, compromiso cívico y estilo propio en la vida pública.

Leonor: una heredera en formación con un referente claro, la reina Letizia

Que este gesto haya recordado tanto al de la reina Letizia genera un mensaje claro: la princesa Leonor toma como ejemplo a su madre. En numerosas ocasiones, la soberana ha demostrado que su forma de desenvolverse en actos oficiales no es improvisada, sino fruto de una preparación minuciosa. Esa misma preparación es la que ahora parece inspirar a su hija.

Resulta inevitable pensar en otros momentos en los que la esposa de Felipe VI ha mostrado ese mismo estilo. Un ejemplo de ello fue su saludo en un encuentro con el embajador de España en Estados Unidos, muy similar al que hoy ha repetido su hija. Esta coincidencia refuerza la percepción de que la joven heredera se guía por el modelo que tiene más cerca.

El papel de Letizia como referente ha sido destacado en múltiples ocasiones. Su experiencia como reina y su manera de afrontar cada compromiso han marcado un camino a seguir. Y ahora, con la formación militar de Leonor en marcha, la conexión entre ambas se vuelve aún más evidente.

Más allá del gesto con la mano, la llegada de Leonor a la Academia General del Aire es un paso de enorme relevancia. Su formación castrense constituye un pilar fundamental en su preparación como futura jefa del Estado.

La presencia de Leonor en Murcia es un acto institucional, y también un mensaje claro de compromiso con la tradición militar de la Corona. Cada movimiento, cada saludo y cada decisión forman parte de un proceso que busca mostrar a una joven preparada para asumir su rol.

La firmeza en su saludo se interpreta como una metáfora de esa misma firmeza que necesitará en su vida pública. Y en este sentido, la influencia de su madre es innegable. Esta ha sabido transmitirle valores de seguridad, respeto y cercanía, que ahora ella empieza a proyectar en escenarios oficiales.