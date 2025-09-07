El gest inesperat de la infanta Cristina que ha commogut la seva mare, la reina Sofia

La infanta Cristina ha sorprès tothom amb un gest que pocs esperaven i que ha commogut profundament la seva mare, la reina Sofia. Després d'anys de mantenir una relació distant amb el Palau de la Zarzuela, Cristina ha decidit comprometre's personalment en la cura de la seva tia, la princesa Irene de Grècia. Aquesta decisió no només suposa un acostament familiar, sinó que també marca el seu retorn a l'entorn palatí del qual havia estat apartada.
Durant molt de temps, la presència de Cristina a la Zarzuela va estar vetada per les tensions arran de l'escàndol que va afectar el seu matrimoni amb Urdangarin. Tanmateix, la salut delicada de la princesa Irene ha fet que la família reorganitzi les seves prioritats. Cristina ha estat clara a l'hora d'expressar que el seu compromís és real i que farà tot el possible per acompanyar la seva tia en aquesta etapa.
La reina Sofia, profundament unida a la seva germana Irene, ha rebut amb emoció aquest gest de suport de la seva filla. Segons assenyalen fonts properes, la reina Sofia se sent reconfortada en veure com Cristina ha recuperat un paper actiu en la vida familiar. Per a l'emèrita, la implicació de la seva filla suposa un alleujament, ja que durant els darrers mesos ha estat sobrecarregada tant físicament com anímicament.
El gest de la infanta Cristina
Cristina no està sola en aquesta tasca, ja que compta amb la col·laboració de la seva germana, la infanta Elena. Juntes han decidit fer torns per atendre la seva tia, garantint que sempre n'hi hagi una pendent de la seva evolució. L'ajuda de l'Elena ha estat essencial, ja que ella també ha demostrat en més d'una ocasió estar disposada a prioritzar les necessitats familiars davant dels seus compromisos personals.
Mentre la infanta Cristina es deixava veure a la localitat francesa de Bidart, la infanta Elena repartia el seu temps en diversos destins. Va passar uns dies a Sanxenxo amb el seu pare, Joan Carles I, i més tard va viatjar a Palma, on va coincidir amb la seva cosina Simoneta Gómez-Acebo. També va fer escala a Arcos de la Frontera, a Cadis, però tot i la seva agenda, no va deixar de coordinar-se amb Cristina per cobrir entre totes dues l'atenció a la seva tia.
L'organització entre les germanes del rei Felip VI ha estat clau per alleujar la càrrega que recau sobre la reina Sofia. Els metges han recomanat que la princesa Irene compti amb companyia constant, i per aquest motiu les infantes han establert torns per garantir el seu benestar. Pilar Eyre, a Lecturas, va confirmar que fins i tot durant l'estiu totes dues es van alternar per evitar que la seva tia i la seva mare es quedessin soles.
“Quan no hi és Cristina hi va l'Elena, i l'altra se'n va de vacances, però sempre una de les dues està al capdavant”, va explicar la periodista. Aquest pla demostra la unió de les filles de Sofia entorn d'un objectiu comú: donar suport a la seva mare i vetllar per la seva tia. L'emèrita, tot i estar agraïda, travessa un període difícil i confessa sentir-se preocupada pel que pugui passar els pròxims mesos.