David Bisbal parla després de la seva trobada amb Rosanna Zanetti: 'Aquest cop...'

David Bisbal ha trencat el seu silenci després de diverses setmanes centrat en els seus compromisos professionals, i ho ha fet amb un missatge molt personal. L'artista ha reaparegut amb una emotiva publicació al costat de Rosanna Zanetti i els seus fills després d'un temps allunyats. En un to proper i sincer, ha compartit imatges familiars i una reflexió sobre la seva terra que ha tocat la fibra de molts.
Durant les últimes setmanes, el cantant almerienc havia estat bolcat en la seva gira i altres projectes musicals, cosa que l'havia mantingut allunyat del focus. Tot i que havia deixat alguns senyals a les xarxes, com la seva actuació amb Aitana o la seva col·laboració amb Luciano Pereyra, s'havia mantingut discret sobre la seva vida personal. Ara, ha decidit obrir una finestra més íntima, just abans d'encetar una nova etapa professional.
“Aquesta vegada ens va portar a la costa del llevant i al desert, paisatges que mai deixen de sorprendre'm”, ha escrit en una publicació acompanyada d'un recull de fotos familiars. En elles se'ls veu explorant racons naturals d'Almeria i compartint moments familiars amb absoluta tranquil·litat. La publicació ha estat rebuda amb entusiasme pels seus seguidors, que han agraït veure aquesta faceta més propera de l'artista.
Almeria, el refugi de David Bisbal al costat de Rosanna Zanetti i els seus fills
Aquest retorn a la seva ciutat ha estat, segons ell mateix ha deixat entreveure, un respir necessari abans de tornar a l'activitat pública. “Que meravellosa és la meva terra, Almeria. Poder gaudir-ne amb la meva família, descobrir racons nous i tornar sempre a aquells llocs que ens recorden d'on venim…”, ha afegit al text.
El vincle que manté amb la seva terra és quelcom que David no només mostra amb paraules, sinó també amb gestos. Ja ho va demostrar el 2022, en triar l'estadi d'Almeria per celebrar el seu concert pels 20 anys de carrera. En aquesta ocasió, ha volgut tornar a aquells paisatges del llevant almerienc i del desert, llocs que per a ell tenen un valor emocional molt profund.
Un descans necessari per a nous començaments
Les imatges també recullen moments més personals, com una jornada de golf en plena natura o banys en família. Aquesta combinació de calma i desconnexió sembla haver estat la clau d'aquestes vacances. Amb aquesta publicació, Bisbal ha deixat clar que, més enllà dels escenaris, necessita aquests espais per recarregar energia.
Aquest parèntesi familiar i de connexió amb els seus orígens marca un punt d'inflexió per a Bisbal. Ara afronta nous reptes amb la tranquil·litat que només la proximitat als seus pot aportar. Els seus seguidors esperen amb il·lusió els seus pròxims projectes, conscients que aquesta pausa li ha servit per tornar més inspirat que mai.