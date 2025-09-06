Manu (28 anys) llança un missatge de comiat a 'Pasapalabra' que emociona molts

Cada tarda, els espectadors de Pasapalabra esperen amb expectació no només el duel pel Rosco, sinó també els moments únics que deixen els seus concursants. Entre ells destaca Manu, el jove de 28 anys que s'ha convertit en protagonista absolut del concurs pel seu enginy i espontaneïtat. En els últims dies, ha emocionat l'audiència amb un adeu que ha superat totes les expectatives.
El concursant no es conforma a respondre preguntes o acumular segons. Ha desenvolupat una habilitat especial per acomiadar-se dels convidats d'una manera diferent, amb jocs de paraules i missatges carregats d'humor i afecte. Aquesta vegada, les seves paraules han provocat els aplaudiments del públic, l'emoció dels famosos i fins i tot una felicitació molt especial de Roberto Leal.
Manu emociona amb la seva última acomiadada poètica a Pasapalabra
Manu segueix lluitant cada tarda a Pasapalabra amb Rosa, la seva gran rival en aquesta etapa del concurs. Tots dos comparteixen protagonisme en un programa que manté en suspens milers d'espectadors. Tanmateix, ell ha aconseguit anar més enllà de la competició, conquerint el públic amb el seu enginy verbal.
Fa uns dies, semblava que havia assolit el punt més alt amb una dedicatòria carregada d'enginy a les celebrities que l'acompanyaven. Però ell va tornar a sorprendre tothom en una de les últimes entregues. Aquesta vegada, amb un missatge d'acomiadament per a María Parrado, Nacho Guerreros, Melani Olivares i Rubén Cortada.
Manu va elaborar un joc de paraules que barrejava els cognoms dels convidats amb expressions plenes d'humor: “Heu estat uns guerrers. Jo no m'he ‘parrado’ de riure amb vosaltres, ha estat com caminar per 'olivares', on no hi ha l'oliva 'cortada'”. Un gest creatiu que va convertir un simple adeu en un moment inoblidable.
Els quatre famosos van rebre la dedicatòria amb emoció i complicitat. No van dubtar a aplaudir-lo amb entusiasme, igual que el públic present al plató. La seva originalitat va demostrar, una vegada més, que el programa no és només un espai de preguntes i respostes, sinó també un lloc per a la creativitat i el talent.
La reacció de Roberto Leal a Pasapalabra després de l'acomiadament de Manu
Si el públic i els convidats van quedar encantats amb l'ocurrència, Roberto Leal va anar encara més enllà. El presentador de Pasapalabra es va mostrar visiblement meravellat per l'enginy de Manu en aquella ocasió.
Amb un somriure i un gest d'admiració, li va dir: “Olé. Ha estat molt fina. Te l'has guardada per a aquest duel”.
Aquest reconeixement, venint d'un dels presentadors més estimats de la televisió, va ser rebut amb aplaudiments per tot el plató. I és que no és la primera vegada que Manu converteix els seus comiats en petits espectacles, però en aquesta ocasió va aconseguir emocionar tothom amb la subtilesa del seu missatge.
Aquest tipus de gestos expliquen per què ell s'ha consolidat com un dels concursants més carismàtics de la història recent del programa. La seva capacitat per connectar amb el públic i amb els convidats li ha donat un lloc especial a la memòria dels espectadors.
Ha demostrat que a Pasapalabra no n'hi ha prou amb tenir coneixements. El seu enginy i la seva manera de comunicar-se li han permès crear un estil propi dins del concurs. Cada vegada que s'acomiada dels famosos, l'audiència espera escoltar un nou joc de paraules, un gest divertit o una dedicatòria inesperada.
Aquest talent l'ha convertit en protagonista fins i tot en moments secundaris del programa. I el més important: li ha donat un vincle únic amb els espectadors. Sí, que reconeixen en ell algú capaç d'aportar humor i emoció en un format que fa més de dues dècades que és en pantalla.